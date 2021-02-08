Няганские медики были награждены почетными грамотами Департамента здравоохранения ХМАО – Югры

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Няганские медики были награждены почетными грамотами Департамента здравоохранения ХМАО – Югры

Заслуженные награды получили челюстно-лицевой хирург Анастасия Горбунова, травматолог Нурмет Тимерханов, офтальмолог Сергей Обиход и анестезиолог Вячеслав Душкин.

Напомним, эта резонансная история случилась в ноябре прошлого года.

Охотник, манси по национальности, Игорь Албин с детства занимается традиционными видами промысла. 11 ноября он проверял капканы в тайге.

Случилось страшное: на него вышел медведь–шатун. Орудия самообороны – только нож и собака. В результате схватки Игорь Михайлович получил тяжелейшие травмы. Сильнее всего была повреждена голова. В связи с отдаленностью территории и плохими погодными условиями доставить его службой санитарной авиации в Няганскую окружную больницу удалось только 13 ноября (через 2 дня).

Операцию провели незамедлительно. Она длилась более 7 часов. Уникальность ее в том, что лицо пришлось собирать буквально заново, важно было постараться сохранить зрение и речь. Над спасением жизни мансийского охотника трудилась целая команда медиков.

«Многие люди приняли участие в судьбе Игоря Михайловича. Еще раз убедилась, что милосердие неизбывно в сердцах наших земляков. Благодарю всех неравнодушных югорчан, весь коллектив Няганской больницы за оказанную помощь и сочувствие. Всем миром мы сделали большое дело для него самого и всей его семьи, - говорит Татьяна Степановна, – Няганские медики вовремя оказали помощь, провели сложнейшую операцию. Низкий поклон врачам за спасение мансийского охотника!»

18 декабря Игорь Албин был выписан из больницы домой. Врачи сохранили ему зрение и речь. В декабре 2020 года депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева ходатайствовала перед министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о представлении к наградам врачей Няганской окружной больницы. Эта инициатива была поддержана Минздравом России.

Помощник депутата ГД на общественных началах Ирина Пономарева

Пнд, 08/02/2021 - 09:48

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