В Югре выберут лучший костюм Вороны

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Окружной Дом народного творчества, поддерживая интерес к обычаям и традициям обско-угорских народов, приглашает к участию в Окружном конкурсе на лучший костюм Вороны. Конкурс проводится в преддверии праздника народов ханты и манси «Вороний день», который символизирует смену времени года. Ворона, по поверью, несет весну и жизнь.
К участию приглашаются все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Конкурс пройдет в дистанционном формате в двух возрастных категориях: от 5 до 17 лет, от 17 лет и старше.
Претендентам необходимо предоставить в адрес конкурсной комиссии видеозапись дефиле в костюме продолжительностью не более 5 минут.
Заявки на участие принимаются до 5 апреля 2021 года на e-mail: onk@оdntugra.ru с отметкой «Лучший костюм Вороны». Все материалы (заявка + видеоролик) прилагаются одним архивом.
Итоги конкурса будут подведены 9 апреля 2021 года и размещены на официальном сайте АУ «Окружной Дом народного творчества». Победителям будут присвоены звания Лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной категории.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать по телефону 8 (3467) 32-15-62, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»