Герб Югры внесен в государственный геральдический регистр

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Герб Ханты-Мансийского автономного округа внесен в государственный геральдический регистр России.
Соответствующее письмо в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой накануне направил государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.
«Имеем честь сообщить, что на основании вашего представления герб Ханты-Мансийского автономного округа внесен в государственный геральдический Российской Федерации. Рады поздравить с завершением долгой и непростой работы, обеспечивающей Югру достойным символом», – написал он.
Напомним, что в разработке герба участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. Ими были изучены исторические аспекты развития Югры и совместно с геральдическим советом при президенте России доработано изображение герба с учетом норм и правил геральдики.
В ходе разработки герб прошел широкое общественное обсуждение. Его участниками стали жители автономного округа, представители региональной общественной палаты, общественных советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций, креативного кластера.
Кроме того, состоялось обсуждение на площадках социальных сетей в интернете, где свыше 50 процентов югорчан отдали свои голоса за указанный вариант.
«Совместными усилиями были проведены масштабные обсуждения герба с общественностью, экспертами на разных площадках. При его разработке были максимально учтены все мнения», – подчеркнул первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
По итогам масштабных обсуждений 24 декабря 2020 года депутатами окружной думы были одобрены соответствующие изменения в закон «О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа».
Герб имеет следующее описание: в рассеченном лазоревом и зеленом поле серебряная птица «Кат ухуп вой» с двумя, подобными орлиным, головами на длинных шеях, четырьмя лапами и видимым между головами и шеями хвостом, подобно павлиньему, и широко просеченным в цвета поля; щит увенчан золотой земельной короной о семи видимых зубцах, средний их которых завершен пламенем, и с поясом национального орнамента на обруче. Щитодержатели – два золотых с черными глазами и носами медведя, поддерживающие два золотых древка с государственными флагами Ханты-Мансийского автономного округа на подножии из зеленых кедровых ветвей с зелеными шишками; девиз «Делами великая» начертан серебряными литерами на лазоревой ленте.
В соответствии с принятым законом до 1 января 2022 года установлен переходный период.
Указом президента России № 403 «О Государственном геральдическом регистре Российской Федерации» официальные символы субъектов страны подлежат регистрации в геральдическом совете при главе государства.