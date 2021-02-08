8 февраля – День российской науки

  • Русский
8 февраля – День российской науки

Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. Праздник учрежден Указом Президента России в 1999 году. Примечательно, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий.

В Югре работает Обско-угорский институт исследований и разработок, который в этом году отметит 30-летний юбилей. Он был создан  28 ноября 1991 года решением исполнительного комитета Ханты-Мансийского автономного округа на базе Лаборатории Сибирского отделения академии наук СССР и Кабинета родного языка Института усовершенствования учителей. Основная его цель – проведение научных иссле­дований в области сохранения и развития языка, изучения истори­ко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, исследования современного социально-экономического развития ко­ренных этносов.

Впоследствии в состав института вошли Белоярский архив северных хантов, Берёзовский научный фольклорный фонд народа манси, окружной научный фольклорный архив.

 За эти годы коллективом института издано более 400 видов книг - монографий, сборников фольклора, учебных и учебно-методических пособий, с которыми можно познакомиться в библиотеке института и на сайте в соответствующих разделах Электронной библиотеки.

 В настоящее время  в  институте работает 65 человек, среди которых 5 докторов наук, 12 кандидатов наук. В структуре института 5 научно-исследовательских отделов,  Фольклорный центр и 2 его филиала.

В учреждении в разные годы трудились выдающиеся деятели из числа народов ханты, манси и лесных ненцев: д.ф.н. Е.И. Ромбандеева, к.п.н., Е.А. Нёмысова, к.и.н. М.А. Лапина,  поэт, публицист Ю.К. Вэлла, д.с.н. Т.Г.Харамзин, к.и.н. В.С. Иванова.

Людмила Теткина

Пнд, 08/02/2021 - 12:17

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.