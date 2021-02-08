8 февраля – День российской науки

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Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. Праздник учрежден Указом Президента России в 1999 году. Примечательно, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий.
В Югре работает Обско-угорский институт исследований и разработок, который в этом году отметит 30-летний юбилей. Он был создан 28 ноября 1991 года решением исполнительного комитета Ханты-Мансийского автономного округа на базе Лаборатории Сибирского отделения академии наук СССР и Кабинета родного языка Института усовершенствования учителей. Основная его цель – проведение научных исследований в области сохранения и развития языка, изучения историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, исследования современного социально-экономического развития коренных этносов.
Впоследствии в состав института вошли Белоярский архив северных хантов, Берёзовский научный фольклорный фонд народа манси, окружной научный фольклорный архив.
За эти годы коллективом института издано более 400 видов книг - монографий, сборников фольклора, учебных и учебно-методических пособий, с которыми можно познакомиться в библиотеке института и на сайте в соответствующих разделах Электронной библиотеки.
В настоящее время в институте работает 65 человек, среди которых 5 докторов наук, 12 кандидатов наук. В структуре института 5 научно-исследовательских отделов, Фольклорный центр и 2 его филиала.
В учреждении в разные годы трудились выдающиеся деятели из числа народов ханты, манси и лесных ненцев: д.ф.н. Е.И. Ромбандеева, к.п.н., Е.А. Нёмысова, к.и.н. М.А. Лапина, поэт, публицист Ю.К. Вэлла, д.с.н. Т.Г.Харамзин, к.и.н. В.С. Иванова.
Людмила Теткина