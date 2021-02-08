Югорчане смогут представить свои литературные произведения на всероссийском фестивале

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Югорчане смогут представить свои литературные произведения на всероссийском фестивале

Всероссийский фестиваль молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов фест» продолжает прием заявок.

Он направлен на поиск и продвижение талантливых русскоязычных поэтов в возрасте от 18 до 35 лет, их вовлечение в литературный процесс, выявление наиболее одаренных и ярких молодых поэтов, повышение общественного интереса к литературному и театральному творчеству.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте фестиваля до 28 февраля. После этого судейская коллегия определит лонг-лист из 100 авторов, которые будут приглашены для участия в очных турах.

Десять очных туров состоятся в апреле-июне в формате телесъемок в студии сетевого телевидения «Литклуб.TV». По результатам голосования по итогам каждого очного тура будут выбраны по два полуфиналиста. Полуфиналы пройдут летом на одной из концертных площадок Москвы. Большой финал и гала-концерт, где будет определен победитель фестиваля, также состоятся в летний период.

Подробную информацию о творческом соревновании можно получить на официальном сайте «Филатов фест».

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Пнд, 08/02/2021 - 16:41

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