Сохранение национальных языков - приоритет для Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с представителями педагогической, родительской, ученической общественности вопросы сохранения родных языков и традиционной культуры народов, проживающих на территории округа.
Панельная дискуссия развернулась в школе №6 имени Сирина Ханты-Мансийска. Опытом работы поделились ученые, преподаватели школ, представители издательств, общественники и школьники.
В онлайн-режиме к обсуждению присоединились: директор Санкт-Петербургского филиала издательства «Просвещение» Сергей Зубов и директор научно-исследовательского центра национальных проблем образования Федерального института развития образования РАНХ и государственной службы при Президенте РФ Ольга Артёменко.
Ольга Артёменко отметила огромную роль Ханты-Мансийского автономного округа в формировании поликультурного образовательного пространства.
«Стойбищные школы есть и в Якутии, а вот мобильных электронных школ нет нигде кроме Югры. Это ваше чудо, замечательный проект для обучения детей в местах их традиционного проживания. Предлагаю донести опыт инновационной деятельности региона до российских образовательных площадок»,- сказала она.
Директор филиала издательства «Просвещение» Сергей Зубов продемонстрировал учебно-методические комплекты по родным языкам и литературному чтению на родных языках народов Севера. За годы сотрудничества издательства с региональными авторами вышло в свет 500 наименований учебных пособий на 30 языках. Сейчас в издательстве работают над учебниками из серии «Новый учебник Севера».
Заслуженный учитель России, член совета старейшин КМНС Югры, автор учебных пособий Евдокия Немысова поделилась новостью о том, что в 2020 году впервые издан букварь на хантыйском языке сразу на четырех диалектах: казымском, шурышкарском, ваховском и сургутском.
А научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Людмила Панченко представила книгу «Антология поэзии Медвежьего праздника северных манси», неотъемлемой частью которой является флешка с записями песен Медвежьих игрищ.
Институт также разработал настольную этноигру. Оцифровать ее или создать компьютерную игру на основе этнического материала предложила губернатор Югры Наталья Комарова.
Представитель семейного клуба «Дружба» Центра культурно-языковой адаптации Чолпон Турумбекова, поприветствовав гостей на киргизском языке, рассказала, что её сын и дочь учатся в уникальной школе № 6 Ханты-Мансийска. Они, как и представители всех национальностей, обучающихся в школе, сохраняют культурные традиции своего народа.
А ученица 11 класса школы Алика Яркина предложила на региональном этапе международного конкурса юных чтецов «Живая классика» ввести новую номинацию «Чтение произведений поэтов земли Югорской на родном языке».
О проекте «Развитие личностного потенциала», реализуемого Правительством автономного округа совместно со Сбербанком рассказал директор Угутской средней школы Евгений Титоренко.
«Очень важно вовлекать в систему личностного роста каждого участника образовательного процесса. Кто-то рисует, кто-то поет, а кто-то танцует - все таланты детей надо развивать. Это важный фактор психологического комфорта», - отметил выступающий.
Его коллега из Русскинской школы Максим Яковинов рассказал о работе двух стойбищных школ-садов в Сургутском районе, в которых применяются онлайн технологии обучения.
«Учитывая наш положительный опыт, нужно расширять географию проектов с вовлечением территорий традиционного проживания коренных народов», - подытожил директор школы.
Разработать цифровой видеоконтент для дошкольников на языках коренных народов Севера предложил директор школы имени Пермякова села Полноват Белоярского района Алексей Лузянин.
Все проекты по сохранению родных языков, вынесенные на панельную дискуссию, были одобрены главой региона. Они получат дельнейшее развитие.
служба информации РИЦ "Югра"