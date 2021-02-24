В деревне Русскинская написали фронтальный диктант

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В деревне Русскинская написали фронтальный диктант

В рамках празднования Международного дня родного языка 20 февраля в деревне Русскинская Сургутского района состоялась образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2021».

В этом году автором текста «Фронтального диктанта – 2021» стал Алексей Михайлович Сенгепов (1932 – 2004 гг.) – выдающийся просветитель хантыйского народа, педагог, писатель, заслуженный деятель культуры России, член Союза журналистов РФ.

В деревне Русскинская образовательная акция проводится в шестой раз. В этом году в виду пандемии, внесшей свои коррективы, во фронтальном диктанте приняли участие лишь 15 человек, в большинстве своём это учащиеся школы-интерната. Но бывало, что количество участников акции составляло более 50 человек.

«Фронтальный диктант – 2021», как и прежде, провела учитель хантыйского языка Русскинской школы Татьяна Андреевна Сайнакова, которая вот уже 26 лет обучает детей родному языку. 

Напомним, в 2021 году диктант можно было написать в двух форматах – очно и онлайн. Очно – это зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив форму для регистрации площадок. Для участия в диктанте онлайн необходимо пройти на официальный сайт Института http://www.ouipiir.ru, нажать на кнопку «Пройти фронтальный диктант», зарегистрироваться и написать диктант.

Организатором проведения фронтального диктанта является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» при содействии: департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ирина Самсонова

Ср, 24/02/2021 - 13:52

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