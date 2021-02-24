Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры приглашает слушателей

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В Окружном Доме народного творчества открывается Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры. Школа будет работать в дистанционном формате с февраля по май 2021 года.
Кураторами Школы станут настоящие знатоки истории и традиций обских угров:
- Волдина Татьяна Владимировна – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории, археологии и этнологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», председатель правления частного учреждения «Центр культурного наследия ханты им. В. Волдина», Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Молданова Татьяна Александровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», член правления Региональной общественной организацией «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры», Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Попова Светлана Алексеевна – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории, археологии и этнологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок».
Слушатели Школы узнают подробности формирования Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также погрузятся в мир традиционной культуры народов Югры. Всего состоится четыре семинара, которые будут включать как лекционные, так и практические занятия. Темы предстоящих семинаров:
- Народное искусство народов Югры. Техники и технологии: соблюдение традиций;
- Календарно-обрядовые традиции народов Югры. Сакрализация обрядов. Локальные особенности;
- Игровые традиции народов Югры. Классификация игр;
- Основные проблемы выявления, изучения и описания объектов нематериального культурного наследия.
Студенты Школы могут пройти обучение в двух форматах – «Слушатель» и «Исследователь». Формат обучения будет определяться на первом занятии, которое состоится 25 февраля 2021 года. Участники, прослушавшие все семинары Школы, получат соответствующие сертификаты.
Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (3467) 32-15-62, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
Информация Окружного Дома народного творчества