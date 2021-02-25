Студия «Каркам ёш» для подмастерьев Сургута

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Будучи в рабочей командировке по Сургутскому району советник первого заместителя губернатора Югры Надежда Савина и начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Надежда Костылева, а также журналист газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова посетили Молодёжно-подростковый клуб «Факел», расположенный по улице Кукуевицкого города Сургута, который является структурным подразделением МБУ «Вариант».
Руководитель учреждения Лариса Искакова провела экскурсию по зданию и рассказала об основных направлениях работы с молодёжью, посещающих клуб «Факел». В свою очередь директор МБУ «Вариант», который объединяет 7 молодёжно-подростковых клубов и 4 центра, в том числе и «Факел», Ольга Боровик поделилась опытом работы с молодёжью в городе Сургуте, рассказав о наиболее успешных практиках.
Так, на базе Молодёжно-подросткового клуба «Факел» работают 7 студий по следующим направлениям:
1) Танцевальный коллектив «Танцующий квартал» (руководитель Ольга Анатольевна Писарева). Молодёжь здесь обучают основам танцевального мастерства и знакомят с различными танцевальными стилями.
2) Театральный коллектив «Роза ветров» (руководитель Марина Валентиновна Целищева). Все желающие могут обучиться основам актёрского мастерства, освоить прикладное творчество для изготовления декораций и реквизита к спектаклям.
3) Студия «Дизайн» (руководитель Вероника Владимировна Власова). Здесь обучают изобразительной грамоте, оформительскому делу и основам дизайнерского искусства, развивают также образное и пространственное мышление.
4) Школа КВН (руководитель Денис Валерьевич Михальский). Школа направлена на развитие творческих способностей у подростков и молодежи посредством игры в КВН.
5) Вокальная студия «Молодые голоса» (руководитель Елена Валерьевна Немчинова). Посещая вокальную студию, каждый желающий может обучиться певческим навыкам, развитию слуха и голоса.
6) Студия современного танца «ИгТеТа» (руководитель Алена Николаевна Павлюк). Здесь обучат танцевальному искусству, познакомят с различными танцевальными направлениями и помогут освоить основы акробатики.
7) Студия декоративно-прикладного творчества «Каркам ёш»–«Трудолюбивые ручки» (руководитель Алла Владимировна Русмиленко). Руководитель студии, являясь представительницей народа ханты, знакомит молодёжь с традициями и обычаями хантыйского народа, традиционными ремёслами и промыслами, и с лёгкостью обучает всех желающих мастерить хантыйские обереги, настенные панно, игольницы, куколки и многие другие изделия декоративно-прикладного искусства обских угров как в миниатюре, так и в натуральную величину.
Отметим, что студия декоративно-прикладного творчества «Каркам ёш» («Трудолюбивые ручки») открылась совсем недавно, но уже пользуется своей популярностью. Школьники с большим интересом посещают студию и с увлечением изготавливают различную сувенирную продукцию. А потому в планах у руководства молодёжно-подросткового клуба «Факел» оснастить кабинет-мастерскую всем необходимым оборудованием и материалами.
Немаловажным является и то, что все занятия молодёжного придомового клуба проводятся на бесплатной основе.
Ирина Самсонова