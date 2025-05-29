Для ряда студентов из числа детей участников СВО в Югре введут новую льготу
Поправки в окружной закон, предусматривающий новые льготы для студентов ряда югорских образовательных учреждений из числа детей участников СВО, утвердят на этой неделе в Югре.
Соответствующий законопроект накануне представила заместитель председателя Думы Югры Наталья Западнова на заседании думского комитета по социальному развитию.
«Законопроект предусматривает установление меры социальной поддержки в виде денежной компенсации за двухразовое питание в учебное время в порядке и размере, установленных правительством автономного округа, студентам из семей участников СВО, обучающимся по программам среднего профобразования в Югорском государственном университете, Нижневартовском государственном университете, Сургутском институте нефти и газа - филиал Тюменского индустриального университета, Сургутском финансово-экономическом колледже - филиал Финансового университета при Правительстве РФ», – зачитала текст документа Наталья Западнова.
После одобрения на заседании Думы изменения вступят в силу с начала нового учебного года в сентябре. По данным департамента образования и науки автономного округа по состоянию на февраль этого года, льгота затронет 114 студентов.