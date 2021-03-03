Волонтёры помогут жителям округа выбрать места благоустройства

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С 26 апреля по 30 мая по всей стране пройдёт онлайн-голосование по выбору мест благоустройства, формированию комфортной городской среды. Какая роль в этом важном деле отведена волонтёрам? Об этом рассказала начальник центра развития добровольчества Фонда гражданских инициатив Югры, координатор волонтёров в регионе Анна Колычева:
– У волонтёров самая главная роль в этом проекте – сделать так, чтобы любой человек мог проголосовать и выбрать место, которое в его городе будет благоустроено. Поэтому волонтёры будут вести большую информационную работу, работать в крупных торговых центрах, в местах массового скопления людей. Будут рассказывать о том, как можно проголосовать, даже могут помочь на месте пройти процедуру голосования, выбрать место, которое в следующем году станет лучше и краше в его городе.
– Как их можно будет узнать? Будет ли у них какой-нибудь отличительный знак?
– Во-первых, волонтёры будут работать на информационных стойках. Это красивые оборудованные стенды и издалека будет видно, что там находятся волонтёры. Ребята будут в ярких толстовках и обязательно с именным бейджиком. По этому бейджу точно можно будет понять, что это волонтёр. Это человек, который в курсе проекта, он досконально знает то, о чём он рассказывает и действительно может проконсультировать. Все волонтёры будут проходить отбор, собеседование. Они пройдут обучение и уже те, кто с этим обучением успешно справится, они и станут волонтёрами формирования комфортной городской среды. Волонтёром в этом проекте может стать любой человек старше 14 лет. Мы ждём как работающую молодёжь, активных работающих людей, так и «серебряных» волонтёров, представителей территориального общественного самоуправления. У нас активно развивается креативная индустрия, поэтому ждём креативщиков, то есть абсолютно любых людей, неравнодушных, кому хочется влиять на то, как развивается город или посёлок. Все люди, кому старше 14 лет, могут стать волонтёрами.
Чтобы стать волонтёром, надо зарегистрироваться и подать заявку на сайте DOBRO.RU, пройти обучение, затем отбор, аккредитацию и стать волонтёром.
Для того, чтобы более подробно узнать, что будут делать волонтёры, идти в какие-то учреждения не нужно. Вся информация есть в социальных сетях. Можно обращаться в молодёжные центры, которые ведут набор волонтёров, Центры развития добровольчества. Можно спросить в мессенджерах, ВКонтакте и достаточно быстро получить ответ.
Так как это проект крупный, федеральный, опыт непосредственного участия даёт возможность посмотреть изнутри, как такие проекты реализуются. Ты понимаешь, что именно ты, работая волонтёром на конкретном месте, объясняешь человеку суть тех объектов, которые будут благоустраиваться, как он может сделать выбор, ты даёшь понять, что абсолютно любой человек может этот выбор сделать. И ты понимаешь, как такие проекты изнутри организовываются. Дальше если становится интересно, то можно стать уже руководителем волонтёрских штабов, такой рост изнутри в волонтёрской среде. Ну и конечно сама причастность к такому важному событию. Обучение, которое ты проходишь, и круг волонтёров будет очень широкий, люди разного возраста, разной сферы занятости.
– Как началась работа муниципальных волонтёрских штабов, есть ли какие-то результаты, первые заявки?
– Уже сейчас во всех городах, где будет проходить голосование за объекты, определены руководители волонтёрских корпусов, которые будут набирать волонтёров, обучать, проставлять смены, выстраивать график работы и сопровождать каждого волонтёра в процессе работы. Сейчас по всему округу за день, когда стартовала регистрация, подано уже больше 50 заявок. Пока по заявкам, это в большей степени девушки, возраст до 30 лет. Мы ещё ждём в проект активных молодых людей.
– Где можно будет найти руководителей этих муниципальных штабов? Есть ли где-то в открытом доступе их контакты?
– На данный момент если есть желание получить более подробную информацию, как стать волонтёром, нужно обращаться в Фонд гражданских инициатив или напрямую в Центр развития добровольчества. Руководители волонтёрских штабов свяжутся с волонтёрами уже на этапе отбора. На данный момент они ведут полевую работу и готовятся к приёму волонтёров.
Материал к публикации подготовила Надежда Вах