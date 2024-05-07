Югра стала обладателем Гран-при за лучшую экспозицию на выставке «Сокровища Севера»
С 29 апреля по 3 мая в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась XIX Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера». Здесь представителями из Республик Алтая, Коми, Карелии, Тывы, Удмуртии, Саха (Якутии), Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского краев, Амурской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Томской, Тюменской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов были продемонстрированы самобытная культура и традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра был представлен экспозицией площадью 60 квадратных метров. Главным мотивом региональной выставки стало творчество известных художников Югры – Митрофана Тебетева и Геннадия Райшева.
В делегацию Югры вошли более 50 человек. За пять дней экспозицию нашего региона посетили более 30 тысяч человек. Вместе с мастерами из числа народов ханты и манси жители и гости столицы изготовили сувениры, обереги, познакомились с национальной одеждой и блюдами. Мастера приняли участие в конкурсе «Лучшее произведение народного национального искусства» в различных номинациях и были отмечены дипломами первой, второй и третьей степени, специальными призами. Югра была удостоена «Гран-при» в номинации «Лучшая региональная экспозиция», наши делегаты взяли более 20 кубков.
Мастер из с. Агана Нижневартовского района Татьяна Уколова стала обладателем диплома третьей степени в номинации «Художественная обработка бересты». Она представила на конкурс традиционные берестяные орнаментированные изделия, а на мастер-классах показала технологию изготовления предметов быта, домашней утвари из этого природного материала.
Начинающая мастерица из г. Сургута Наталья Ачимова представила костюм восточных ханты Сургутского района реки Юган и заняла 2 место в номинации «Национальный костюм (кожа, ровдуга)». Она отметила:
– Это костюм 30-40-х гг. XX века, состоящий из халата «сах», платка, воротника с пуговицами, пояса с украшениями и хантыйской летней обуви. Ранее всё украшалось из подручного материала – это монеты, колокольчики, пуговицы из ровдуги. Также в номинации «Бисероплетение» представила одну полоску для халата, сплетённую из бисера, около метра длиной, она пришивается на подол халата. В фестивале «Кочевье Севера» выступила с песнями и танцами сургутских ханты. Хочу сказать большое спасибо моей маме Маргарите Дмитриевне Ачимовой, что она всему меня обучила, привила любовь к труду. Я с 4-5 лет научилась плести из бисера и шить.
Иван Сандрин на выставку-ярмарку приехал представлять Ямало-Ненецкий автономный округ, мастер поделился своими впечатлениями:
– Делегацию с Ямала составляет около 70 человек, мы приехали представлять хантыйскую, ненецкую и селькупскую культуру. Я провожу мастер-класс по изготовлению хантыйской игрушки-жужалки «Вот рув вохты юнтут» («Ветер зовущая игрушка»). Это игрушка-антистресс, когда хочется отвлечься, в основном, она предназначена для развлечения детей. Также учу изготавливать головоломку «Вет лов тын» («Цена пяти лошадей»), свистульки из дерева. Это всё, чем я в детстве играл, а я родился и вырос в оленеводческой семье.
Яркой частью выставки «Сокровища Севера» стали выступления творческих коллективов в конкурсной программе Всероссийского фестиваля культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера». Ансамбли и артисты разных народов исполняли традиционные танцы, песни и протяжные сказания, знакомя публику с богатым фольклором и культурой своего народа.
Студенческий творческий фольклорный коллектив «Увас хус» («Северная звезда») из г. Санкт-Петербурга под руководством Зои Рябчиковой на фестивале представляли Ханты-Мансийский автономный округ, это студенты Института народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, представители народов ханты, манси и коми, родом из Югры.
– Больше года назад мы создали коллектив, все студенты изучают хантыйский язык, шьют сами себе традиционную одежду, выступают на всех площадках университета и города Санкт-Петербурга. На выставке-ярмарке «Сокровища Севера» мы представили три танца – это «Сбор ягод», «Танец с платками», «Мелодия огня», а также театральную постановку о Вороньем дне, – сказала Зоя Рябчикова.
Отметим, коллектив «Увас хус» на фестивале «Кочевье Севера» был удостоен диплома третьей степени в номинации «Творческий фольклор».
Очень широко на выставке-ярмарке была представлена кухня народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Оленеводы из с. Саранпауля Берёзовского района Елена Рокина, Тамара и Данил Вынгилевы, Анатолий Валей представили на вкус жителей и гостей столицы России кухню коми-зырян, за что были отмечены специальным призом. В номинации «Кочевое жилище» они заняли 1 место. Елена Рокина отметила:
– Мы приехали из Саранпауля Берёзовского района, привезли два настоящих оленеводческих чума. Один у нас, как хозяйственный, а второй полностью оборудовали для гостей выставки. Представили внутреннее убранство настоящего чума. Сделали небольшую выставку предметов быта, игры, игрушки, оленьи нарты, упряжь. Пока был зимник, довезли всё на машине до Ханты-Мансийска, а уже сюда доставили на специальной большой машине, также привезли продукцию – оленину, оленью печень, языки, рыбу.
Отметим, выставка «Сокровища Севера» – традиционное и масштабное мероприятие коренных малочисленных народов мира, прошло в Москве в 19 раз. Она проводится при поддержке Совета при президенте России по межнациональным отношениям, Комитета Госдумы по делам национальностей, Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальностей.
Надежда Рагимова