Окружной онлайн-конкурс «Югорская звезда» приглашает юные таланты

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Окружной онлайн-конкурс «Югорская звезда» приглашает юные таланты

Окружной Дом народного творчества объявляет о старте Окружного онлайн-конкурса «Югорская звезда».

Целью конкурса является развитие и поддержка творческих инициатив, способствующих самовыражению и самореализации самых юных жителей Югры от 5 до 18 лет. Мероприятие пройдет в несколько этапов: «Хореография», «Оригинальный жанр», «Вокал» и «Модный шаг».

Заявки на участие в первом этапе «Хореография» принимаются через электронную форму до 9 апреля 2021 года по номинациям:

  • Народный танец;
  • Эстрадный танец;
  • Современный танец;
  • Классический танец.

В поступивших работах будут оцениваться - соответствие представленным танцевальным направлениям, уникальность и художественная ценность репертуара, сценическая культура, композиционное построение номера, техника исполнения, артистизм, костюмный ряд, соответствие репертуара возрасту и технической подготовке исполнителей.

По итогам конкурсного отбора выявляются победители, творческие номера которых будут включены в программу Гала-концерта. Программа гала-концерта формируется после проведения каждого из этапов и транслируется на YouTube канале и официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Для участия в конкурсной программе устанавливается организационный взнос в размере: 800 рублей с солиста, 1 500 с ансамбля.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать по телефону 8 (3467) 33-30-37, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.

Чт, 04/03/2021 - 15:31

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