В Югре сформировано 15 волонтерских штабов для голосования за объекты благоустройства

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В Югре сформировано 15 волонтерских штабов для голосования за объекты благоустройства

15 волонтерских штабов сформировано в Югре для поддержки проекта общероссийской важности – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства – в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Штабы будут работать в Излучинске, Когалыме, Лангепасе, Лянторе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Советском, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Федоровском, Югорске.

Во всех городах определены руководители волонтерских корпусов, которые будут обучать добровольцев выстраивать график работы, сопровождать каждого их них. Информацию о них можно получить в фонде гражданских инициатив Югры или в центре развития добровольчества.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на всей территории России пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На специальном сайте https://86.gorodsreda.ru/ югорчане в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. В голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о вынесенных на обсуждение проектах, возможностях участия в формировании комфортной городской среды. При помощи добровольцев также можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.

Добровольцы будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте «Dobro.ru». Регистрация в штабы завершится 22 марта.

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Пт, 05/03/2021 - 11:23

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