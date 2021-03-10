Татьяна Гоголева: «Вопросы ЖКХ касаются каждой семьи»

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Накануне депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева провела онлайн прием по вопросам ЖКХ в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».
Тематический онлайн-прием состоялся в Ханты-Мансийске в рамках региональной недели депутата. Большая часть вопросов касалась юридических аспектов управления многоквартирными домами, работы управляющих компаний, а также начисления коммунальных платежей.
Так, жительница Сургута обратилась к Татьяне Гоголевой с просьбой разъяснить процедуру выбора главы совета многоквартирного дома. В «ручном режиме» парламентарий созвонилась с представителями администрации города. Депутата заверили, что помогут девушке провести процедуру и обеспечат необходимую консультационную поддержку.
По вопросам коммунальных платежей к депутату поступило коллективное обращение от жителей одного из многоквартирных домов Ханты-Мансийска. Граждан не устраивают суммы в квитанциях за последние несколько месяцев, они считают их необоснованно завышенными. Татьяна Степановна пообещала разобраться в данном вопросе в кратчайшие сроки.
«Вопросы ЖКХ касаются каждой семьи. Всем нам приходят квитанции за услуги ЖКХ, а это значительная часть расходов семейного бюджета. И граждане вправе спросить с управляющей компании за каждую копейку, за качество уборки подъездов и придомовой территории. Бесконтрольность порождает халатность. Это недопустимо. Призываю жителей округа вникать во все аспекты работы управляющей компании, активные граждане могут участвовать в работе совета дома. Это наше имущество и мы должны понимать, за что мы платим. Все вопросы взяла на личный контроль», - пояснила Татьяна Гоголева.
В ходе приема к Татьяне Степановне обращались не только с вопросами ЖКХ. Были и обращения личного характера, касающиеся жизненных ситуаций.
Со срочным жилищным вопросом обратилась жительница Ханты-Мансийска, известная мансийская писательница, автор учебников по мансийскому языку Светлана Динисламова. Депутат незамедлительно связалась со специалистами Администрации округа. Были предложены несколько вариантов решения проблемы. В настоящее время началась подготовка необходимых документов.
Также к Татьяне Степановне обратилась ветеран труда из Березовского района. Заявительница попросила содействия в восстановлении памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Анеева. Сейчас он находится в плачевном состоянии. К тому же перепутаны фамилии и имена павших героев. Жительница Березовского района, сама родом из Анеево, учитель по профессии, долгое время собирала информацию в архивах и у старожилов. По словам ветерана труда, этот памятник очень важен для жителей деревни, для сохранения памяти об исторических событиях и патриотического воспитания молодежи. Вопрос находится на личном контроле Татьяны Гоголевой.
По большинству вопросов даны консультации в ходе приема, по другим обращениям, которые требуют более детального разбирательства, ответы будут направлены в письменном виде в ближайшее время.
Ирина Пономарева