Югорчанин Евгений Агеев – лучший лесной пожарный России
В Красноярске подвели итоги федерального этапа XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» с международным участием.
За звание лучшего лесного пожарного страны боролись 26 участников – представители федеральной авиалесоохраны и лесопожарных служб регионов 19 субъектов России, специалисты из Республики Беларусь и Армении.
Югру на конкурсе представлял победитель регионального этапа – парашютист-пожарный Ханты-Мансийского авиаотделения Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры Евгений Агеев.
В условиях, максимально приближенных к реальным, лесные пожарные соревновались в физической подготовке, ориентировании и умении владеть ручными инструментами (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.
По сумме трех состязаний: спортивное многоборье, ориентирование, лесопожарная полоса препятствий, югорчанин Евгений Агеев стал абсолютным победителем конкурса. Парашютист-пожарный не первый год принимает участие в федеральном этапе конкурса. В прошлом году по итогам соревнований он был вторым. Евгению 33 года. В его послужном списке – сотни потушенных пожаров в Югре и помощь в спасении лесов в других регионах.
Серебряным призером конкурса стал Валерий Романов из Республики Коми. Третье место у Динара Зиятдинова из Республики Татарстан.
Отметим, работники Авиалесоохраны Югры на протяжении многих лет удерживают лидерские позиции в финальных испытаниях Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный». В 2017 и 2018 годах победителем всероссийского конкурса стал Андрей Зуев из Советского филиала окружной авиабазы, в 2022 году лучшим лесным пожарным России признан Евгений Гайдаенко из Ханты-Мансийского авиаотделения.
Победа югорчан – это результат слаженной работы команды региональной авиалесоохраны, а также эффективной реализации в Югре проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Он направлен на сбережение лесов автономного округа за счет увеличения площадей восстановления лесов с одновременным повышением эффективности борьбы с лесными пожарами.
База авиационной и наземной охраны лесов региона входит в число лучших по укомплектованности лесопожарной техникой и оборудованием, что помогает лесным пожарным оперативно реагировать на возникающие угрозы. В этом году, по данным на 09:00 18 сентября, в Югре ликвидировано 7 ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 196 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4827,56 га, 93 % из которых потушены в первые сутки с момента обнаружения.
Напомним, федеральный этап XI Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2025» состоялся в Красноярске 15-18 сентября. Соревнования проходили на крупнейшем зеленом острове на реке Енисей в парке здоровья «Татышев». Мероприятие приурочили к профессиональному празднику – День работников леса, который специалисты лесной отрасли отметят в это воскресенье, 21 сентября.