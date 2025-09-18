Чемпионат «Рыбак года — 2025» в Октябрьском районе впервые пройдет осенью, а не зимой из-за погодных условий
Местное отделение «Единой России» объявило о старте приема заявок на участие в Открытых соревнованиях по рыболовному спорту «Рыбак года – 2025». Традиционное событие в этом году пройдет 27 сентября на пристани вдоль улицы Береговой поселка городского типа Приобье Октябрьского района.
«Впервые в этом году полюбившееся няганцам мероприятие пройдет не зимой, а осенью. Такое решение было принято организаторами в связи с погодными условиями – ввиду раннего потепления лед на водоеме не соответствовал требующимся нормам. А это значит, что участников ждут новые впечатления от пейзажей и локации», – сообщил в своем телеграм-канале глава Нягани Иван Ямашев.
Известно, что, помимо командного и личного зачетов, победители будут определены еще в нескольких номинациях: «Первая пойманная рыба», «Самая крупная рыба» и «Лучший повар».
С прошлого года соревнования проводятся в рамках Спартакиады трудящихся и объединяют команды городских предприятий и учреждений, семейные группы и просто желающих приятно и с пользой провести время.
К участию приглашают команды из четырех человек. Заявку можно отправить на электронную почту: sovtan@list.ru. Вся подробная информация по телефону: +7-952-714-29-75.