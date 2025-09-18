Надежда Геннадьевна Алексеева принесла присягу в Тюменской областной думе
Это произошло 18 сентября 2025 года на первом заседании осенней сессии регионального парламента. Надежде Алексеевой передан мандат Андрея Моргуна, безвременно ушедшего в июне месяце. В думе она будет работать от партии «Единая Россия».
– Нам за честь в нашем парламенте иметь депутата с родины Сергея Семеновича Собянина, – такими словами поприветствовал ее председатель областной думы Фуат Сайфитдинов, поздравил с началом депутатской деятельности, вручил удостоверение и нагрудный знак.
Надежду Геннадьевну утвердили на должность заместителя председателя комитета регионального парламента по экономической политике и природопользованию. Она будет работать на постоянной основе.
До этого Надежда Геннадьевна занимала пост директора Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Поздравляем Надежду Геннадьевну Алексееву со столь важным периодом в её жизни, который дал отсчёт началу большой и плодотворной работы. Желаем успехов во всех Ваших планах! Желаем осуществить всё задуманное!
Надежда Рагимова