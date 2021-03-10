Более 34,5 тысяч югорчан в полном объеме завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции

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Более 34,5 тысяч югорчан в полном объеме завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции

Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции состоялось сегодня, 9 марта, под председательством исполняющего обязанности губернатора Югры Алексея Шипилова.

В Югре продолжает снижаться число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Руководитель Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева добавила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе на сегодняшний день также ниже эпидемиологического уровня. «Относительно аналогичного периода прошлого года заболеваемость населения снизилась на 16,4%», - сказала она. 

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 9 марта привито первым компонентом вакцины 47 983 человека. Это медицинский персонал, работники сферы социального обслуживания, предприятий промышленности, образования и граждане старше 60 лет. Кроме того, по информации департамента здравоохранения Югры, привит 3 991 югорчанин, проживающий в труднодоступных, отдаленных местностях, 758 человек из числа коренных народов Севера. В полном объеме завершили вакцинацию 34 636 человек.

«В ближайшие две недели планируем завершить прививочную кампанию для всех жителей труднодоступных поселений автономного округа», - сказал директор департамента Алексей Добровольский.

В продолжение глава ведомства отметил, что медицинская реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, осуществляется в 7 региональных учреждениях здравоохранения. Это окружные больницы в Урае, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Сургуте, Лангепасе и Нижневартовске. Напомним, с ноября 2020 года прошли восстановительное лечение на базе окружных больниц около 800 граждан автономного округа. В настоящее время реабилитационные процедуры в этих учреждениях проходят 124 человека.

В ходе заседания оперативного штаба исполняющий обязанности губернатора Алексей Шипилов также обратил внимание на действующие ограничения в автономном округе. Он подчеркнул, что при снижении уровня заболеваемости и появления коллективного иммунитета населения после вакцинации ограничительные меры будут сниматься. «Ограничения связаны со временем работы объектов общественного питания, количеством зрителей на спортивных мероприятиях, нахождением детей в возрасте до 14 лет на улице в сопровождении родителей, выезды организованных групп на отдых и оздоровление. Прошу оценить на предмет эффективности и возможности их снятия», - обратился к ответственным должностным лицам Алексей Шипилов.

Также он поручил профильным департаментам, главам муниципальных образований провести обследование общественных пространств, дворовые, физкультурные и игровые площадки населенных пунктов Югры, уделив особое внимание обнаружению дефектов, вызванных климатическими условиями, их своевременному устранению.

На заседании оперштаба о ходе образовательного процесса в автономном округе доложил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. Он отметил, что в 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Такое решение принято из-за распространения коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать риски заражения.

«Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике и получить по результатам аттестат о среднем общем образовании», - сказал Алексей Дренин.

Напомним, с 20 марта в автономном округе  начинаются школьные весенние каникулы. В каникулярный период во всех школах Югры будет реализована работа по программам дополнительного образования. Все мероприятия и консультации будут проводиться как очно, так и в дистанционном формате в соответствии с защитными протоколами.

Также в ходе оперативного штаба Алексей Шипилов от лица губернатора Югры Натальи Комаровой, правительства региона поздравил жителей Нижневартовска с Днем города.

Видеозапись заседания регионального штаба доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Ср, 10/03/2021 - 11:10

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