В Югре при силовой поддержке СОБР «Норд» Росгвардии из незаконного оборота изъято почти 50 кг наркотических средств и психотропных веществ
Представители СОБР «Норд» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре более 400 раз с начала года привлекались к силовому сопровождению специальных мероприятий по пресечению преступлений, а также следственных, оперативных и других действий. Задержано более 260 правонарушителей, из незаконного оборота изъято почти 50 кг наркотических средств и психотропных веществ.
Офицеры специального отряда быстрого реагирования работают не только на территории Югры, но и выезжают в командировки по России, с первых дней принимают участие в выполнении задач в рамках специальной военной операции.
Только с начала года за мужество, самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, 55 офицеров СОБР «Норд» удостоены государственных и ведомственных наград. Пятеро сотрудников отряда заслужили право ношения крапового берета – символа доблести и чести.
В преддверии 31-й годовщины с момента создания подразделения, отмечаемого 7 октября, командир СОБР «Норд» полковник полиции Алексей П. рассказал об итогах своей деятельности региональным журналистам и озвучил основные требования приема на службу молодых специалистов.
