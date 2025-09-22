Югорчан приглашают к участию в акции «Храня традиции предков»
Всероссийская акция «Храня традиции предков», организованная в рамках проекта «Культура для школьников» и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России, стартует 26 сентября.
К участию в мероприятии приглашаются школьники с 1 по 11 классы. Для этого им необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций в формате эссе, видеоролика или проекта-презентации на выбор, а также оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Среди номинаций акции: «Живое наследие», «Наследники мудрости», «Шаги навстречу культуре».
«Сегодня как никогда важны сохранение, развитие и популяризация самобытной культуры коренных малочисленных народов нашей страны. Наша новая акция направлена на знакомство подрастающего поколения с их уникальной культурой. Участниками станут школьники, которым предлагается погрузиться в изучение традиций и истории малочисленных народов и рассказать об этом в творческой форме», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.
Прием заявок завершится 4 ноября 2025 года – в День народного единства. По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы в ноябре 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Подробности можно узнать здесь https://культурадляшкольников.рф/actions/vserossiyskaya-aktsiya-khranya-traditsii-predkov/