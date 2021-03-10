VII межмуниципальный семинар «Хошум хот» пройдёт осенью в Берёзово

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Последние несколько лет в Берёзовском районе ежегодно проходят обучающие семинары «Хошум хот» (Теплый дом), на которых женщины учатся шить и изготавливать традиционные вещи обско-угорских народов.
Организаторами мероприятия являются администрация Берёзовского района и общественная организация «Спасение Югры». Начиная с 2015 года, мастерицы собираются в разных населенных пунктах, шьют или плетут традиционные изделия. За эти годы участницы семинара работали с берестой, обучались технике шитья «ткань по ткани» и шили хантыйские или мансийские платья, а также традиционную женскую одежду «нуй сахи». В марте 2020 года в городском поселении Игриме состоялся VI межмуниципальный семинар и мастер-класс по традиционному шитью обуви из ровдуги и кожи.
Руководитель и идейный вдохновитель проекта к.к.н. Любовь Кашлатова говорит: «VII межмуниципальный семинар «Хошум хот» для мастериц Берёзовского района пройдёт в конце сентября 2021 года в Берёзово и будет посвящен традиционному женскому платку обских угров «ватанг тор». Наше мероприятие ежегодно проходило в марте, в этом году из-за ограничительных мер, мы были вынуждены его перенести на осень».
Ежегодный обучающий семинар будет проходить до 2025 года, после организаторы представят большую выставку, где покажут полный наряд хантыйских и мансийских женщин.
Стоит добавить, основная цель мероприятия – это сохранение, развитие и популяризация народных промыслов и ремёсел народов ханты и манси. Организаторам он позволяет создавать банк данных мастеров из разных поселений Югры, а самим народным умельцам дает возможность обменяться опытом и отточить свои профессиональные навыки.
Людмила Теткина