VII межмуниципальный семинар «Хошум хот» пройдёт осенью в Берёзово

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VII межмуниципальный семинар «Хошум хот» пройдёт осенью в Берёзово
Фото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 годФото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 год
Фото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 год

Последние несколько лет в Берёзовском районе ежегодно проходят обучающие семинары «Хошум хот» (Теплый дом), на которых женщины учатся шить и изготавливать традиционные вещи обско-угорских народов.

Организаторами мероприятия являются администрация Берёзовского района и общественная организация «Спасение Югры». Начиная с 2015 года, мастерицы собираются в разных населенных пунктах, шьют или плетут традиционные изделия. За эти годы участницы семинара работали с берестой, обучались технике шитья «ткань по ткани» и шили хантыйские или мансийские платья, а также традиционную женскую одежду «нуй сахи». В марте 2020 года в городском поселении Игриме состоялся VI межмуниципальный семинар и мастер-класс по традиционному шитью обуви из ровдуги и кожи.

Руководитель и идейный вдохновитель проекта к.к.н. Любовь Кашлатова говорит: «VII межмуниципальный семинар «Хошум хот» для мастериц Берёзовского района пройдёт в конце сентября 2021 года в Берёзово и будет посвящен традиционному женскому платку обских угров  «ватанг тор». Наше мероприятие ежегодно проходило в марте, в этом году из-за ограничительных мер, мы были вынуждены его перенести на осень». 

Ежегодный обучающий семинар будет проходить до 2025 года, после организаторы представят большую выставку, где покажут полный наряд хантыйских и мансийских женщин.

Стоит добавить, основная цель мероприятия – это сохранение, развитие и популяризация народных промыслов и ремёсел народов ханты и манси. Организаторам он позволяет создавать банк данных мастеров из разных поселений Югры, а самим народным умельцам дает возможность обменяться опытом и отточить свои профессиональные навыки.

Людмила Теткина  

Фото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 годФото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 год
Фото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 год
Фото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 годФото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 год
Фото Н. Рагимовой, пгт. Игрим, 2020 год
Ср, 10/03/2021 - 11:15

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