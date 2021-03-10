Родовое стойбище Покачевых

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Родовое стойбище Иры Максимовны Покачевой и Александра Николаевича Кантерова находится на севере Сургутского района на реке Семиёган. До ближайшего населённого пункта 200 километров, а до села Русскинская, где обучаются в школе-интернате их внуки по автотрассе – пятьсот километров. Ира Максимовна родилась и выросла в этих родовых местах. В пятнадцати километрах от неё проживает её младший сын Михаил с семьёй. Старший сын Иры Максимовны Иван с семьёй проживает в тридцати километрах. Отметим, что семья Покачевых – оленная, стадо выпасают дружно все вместе. Братья Покачевы – Иван и Михаил с семьями каслают со стадом.
В разговоре со мной Иван Покачев сказал:
– За оленями нужно присматривать ежедневно, поэтому мы всегда каслаем с оленями. Так жили наши бабушки, дедушки и родители. Сегодня мы с братом выпасаем оленей. Стадо ездовых быков держим отдельно, рядом с домом. Часто запрягаем оленей, так они становятся спокойнее. Вот сегодня Михаил обучает быков, чтобы передовой хорошо шёл, прокатился по тундре по глубокому снегу. Олени послушные, они всегда чувствуют руку хозяина.
По словам матери семейства Покачевых, её невестки с детства занимаются рукоделием, шьют хантыйские шубы сах, кисы, платья и многое другое.
– Иван женился на девушке с казымской земли из хантыйского древнего рода Сенгеповых. Михаилу жену сосватали из рода Тэвлиных. Невестки мои добрые, трудолюбивые, и всё у них в руках ладится. Сегодня у меня растут внуки, я с любовью им шью красивую орнаментированную одежду, – сказала Ира Покачева.
Ульяна Данило