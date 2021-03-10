228 югорчан подали подали заявки в волонтёрский штаб для голосования за объекты благоустройства

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228 югорчан подали подали заявки в волонтёрский штаб для голосования за объекты благоустройства

Впереди у добровольцев прохождение собеседования и обучение  ✅

Успеть стать частью команды можно до 22 марта на сайте vk.cc/bYRgVa.

Напомним, что голосование за территории для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Волонтеры расскажут, как принять участие в выборе объектов и помогут югорчанам зарегистрироваться на онлайн-платформе vk.cc/bYkBio.

Югра. Официально

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Ср, 10/03/2021 - 14:54

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