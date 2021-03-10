228 югорчан подали подали заявки в волонтёрский штаб для голосования за объекты благоустройства

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Впереди у добровольцев прохождение собеседования и обучение
Успеть стать частью команды можно до 22 марта на сайте vk.cc/bYRgVa.
Напомним, что голосование за территории для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Волонтеры расскажут, как принять участие в выборе объектов и помогут югорчанам зарегистрироваться на онлайн-платформе vk.cc/bYkBio.
Югра. Официально
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