Человек-легенда: 115 лет со дня рождения А.Н. Лоскутова

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28 февраля на базе Детского этнокультурно-образовательного центра г. Ханты-Мансийска состоялась встреча, посвященная первому учителю многих коренных народов Севера Аркадию Николаевичу Лоскутову. В этом году исполнилось 115 лет со дня его рождения. На встрече присутствовали старейшины, внёсшие значительный вклад в образование детей коренных народов округа и в дело сохранения родных языков. Это известные в округе люди– М.К. Волдина и Е.А. Нёмысова, которые к тому же лично знали этого удивительного человека.
Встреча открылась игрой на санквылтапе и песней на мансийском языке в исполнении Владимира Мерова. Песня была сочинена для данного события и посвящена Аркадию Николаевичу.
Педагог дополнительного образования И.Б. Белявская познакомила присутствующих с краткой биографией А.Н. Лоскутова. Он родился 1906 году в Вятской губернии. В год его рождения умирает отец, и он остается с матерью, на их долю выпали немалые испытания голодом и нуждой. Тем не менее, Аркадий обучается в начальной школе, куда устроилась уборщицей и его мать. В последующем, после окончания 4-ёх классов, он поступает в экспериментальную школу и получает специальность школьного работника.
Со временем учительская тропа закинула Аркадия Николаевича на Обской Север – «Просвещать Север».
Первоначально его направили в Сартыньинскую школу, где он должен был обучать мансийских детей. На первых порах пришлось крайне тяжело. Дети не знали русского языка, а учитель – мансийского. Со временем он смог преодолеть все трудности: выучил мансийский язык, вник в своеобразие северной культуры. Процесс обучение был налажен.
Но вновь его направляют на более трудный участок, на сей раз это школа с. Казыма, где он должен обучать детей ханты. Вновь необходимо было постичь другой язык, вникнуть в иную культурную традицию.
Во многих поселениях и на многих должностях работал Аркадий Николаевич, и всегда у него всё получалось хорошо.
Своими впечатлениями от встреч с А.Н. Лоскутовым поделилась М.К. Волдина. Она близко узнала этого человека, когда тот работал в Ханты-Мансийске директором краеведческого музея. По словам Марии Кузьминичны, это был человек, который удивительно чутко относился к людям, но особенно трепетно к северянам. Где бы не встретит манси, ханты или ненца всегда расспросит, откуда тот родом, кто его родственники и т.д. Если у человека какая-то проблема, то обязательно окажет соответствующую помощь. Кроме того, он обладал умением очень быстро осваивать языки, для этого он даже выработал собственную методику.
В ходе этого разговора И.Б. Белявская вспомнила, что об этих же качествах А.Н. Лоскутова рассказывала и её мама Евдокия Александровна. Окончив школу, с подругой решили поступить учиться на продавцов. В городе они встретили Аркадия Николаевича, который стал подробно расспрашивать, откуда они, для чего приехали. Потом увёл к себе домой, накормил-напоил и сказал: « Никакими продавцами вы не будет, а пойдете учиться в педагогическое училище». Евдокия Александровна безмерно благодарна ему за это участие, за то, что он дал путёвку в жизнь. Со временем она окончила училище, поступила в Ленинград и стала учителем математики высшей категории, заслуженным работником образования.
Е.А. Нёмысова также хорошо знала Аркадия Николаевича. По её словам, этот человек прекрасно знал методику обучения хантыйских детей как русскому, так и хантыйскому языкам. Многие годы он посвятил этому делу. В настоящее время у него есть последователи. Евдокия Андреевна принесла с собой четыре хантыйских букваря, написанных на разных диалектах этого языка; шурышкарском, казымской, сургутском, ваховском. Она познакомила присутствующих со всеми сложностями в их подготовке и издании, а также с людьми, которые приняли непосредственное участие в их написании.
А.Р. Станиславец, преподаватель Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, также поделилась проблемами с изданием учебников и методических пособий, но уже по мансийскому языку. По её словам, в округе нет структуры, которая занималась бы разработкой учебников, В Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок таких специалистов нет. Поэтому те учебники, которые были подготовлены, не вошли в федеральный перечень учебников, а это означает, что мансийский язык не может преподаваться в школах как предмет, поэтому он вынесен на дополнительное образование.
Доцент Института развития образования г. Ханты-Мансийска Н.И. Величко, ознакомила присутствующих с основными направлениями работы данного учреждения. В частности, она остановилась на концепции обучения родному языку, развитии этнокультурной системы образования, о работе по программе развития личностного потенциала и личностно развивающей образовательной среды «Шаг в будущее».
Разговор о будущем языков, о развитии этнообразования продолжался и в неофициальной части мероприятия, за чаепитие. Таким образом, можно констатировать, что дело обучения детей коренных народов Севера, начатое одним из первых учителей Аркадием Николаевичем Лоскутовым, отвечая на многочисленные вызовы современности, имеет продолжение и в наши дни.
Пётр Молданов