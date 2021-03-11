В Югре впервые провели операцию по пересадке сердца

- Русский
10 марта 2021 года в регионально-информационном центре «Югра» г. Ханты-Мансийска состоялась пресс-конференция с директором окружного департамента здравоохранения Алексеем Добровольским, главным врачом Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска Еленой Кутефой, заведующим кардиохирургическим отделением больницы, кардиохирургом Сергеем Стефановым, а также с главным трансплантологом Югры Михаилом Скоробогатовым. Гости студии рассказали о том, как проходила сложнейшая операция по пересадке сердца.
Операция длилась более четырёх часов, её успешное проведение обеспечивали 13 врачей и медицинских сестер. Подробно об этой операции рассказал врач-кардиохирург Сергей Стефанов:
– К счастью, отличная подготовка к операции привела к её успеху. Сложность в этой операции в том, что нужно сопоставить, в том числе, по времени донорские реципиенты, чтобы было минимальное время ишемии трансплантата. Всё это нам удалось. Операция прошла штатно. После отключения аппарата искусственного кровообращения сердце эффективно заработало, не было тяжёлой сердечной недостаточности. Нам удалось быстро завершить операцию и увести пациента в реанимационное отделение без каких-то вспомогательных методик по поддержанию кровообращения.
Ранний послеоперационный период, также как и предоперационный период протекал гладко, было выполнено две биопсии миокарда для контроля отторжения трансплантата, была выполнена коронарография. Осуществлялся подбор иммуносупрессивной терапии. Всё это проходило под контролем наших кардиологов, которые консультировались со специалистами НМИЦ им. ак. В.И. Шумакова. В послеоперационном периоде также не было никаких осложнений. Ровно через три недели пациент был выписан домой, чувствует себя хорошо. Он будет находиться под наблюдением кардиологов на амбулаторном этапе.
Если говорить о психологической составляющей операции на сердце, то любая ошибка в кардиохирургии очень велика. Есть такой этап – точка невозврата, когда ты подключил реципиента к аппарату искусственного кровообращения и произвёл кардиоэктомию, т.е. удалил его больное сердце. После этого уже нет никаких возможностей, чтобы сделать шаг назад. В этой ситуации ты должен взять донорское сердце, соответствующим образом его подготовить и вшить таким образом, чтобы все анастомозы были функциональны, чтобы сердце могло полноценно работать, как насос. Именно этот момент, когда ты удалил сердце реципиента и видишь перед собой пустую грудную клетку, большую полость перикардов, потому что это сердце большого размера. Пустая полость, которую нужно заполнить. Этот момент, когда ты делаешь это первый раз, ты понимаешь, что у тебя нет никаких вариантов, ты должен трансплантировать сердце.
Я благодарен всей команде. Мы работали слаженно, тихо, спокойно. Я бы сказал буднично. И это хорошо!
Главный трансплантолог Югры Михаил Скоробогатов рассказал:
– Мы готовились к пересадке в течение двух лет. Пересажено было не только сердце, но и четыре органа. Сама операция по пересадке длилась 1,5 суток. Если в кардиологии было задействовано 13 человек, то в общей сложности в этой операции по пересадке органов отработали порядка 60 специалистов из разных медицинских областей. Было произведена красивая слаженная работа, которая, к счастью, удалась.
Главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа отметила профессионализм всех участников этого важного события: «Это успех всей мультидисциплинарной команды медицинского учреждения. Это серьезный шаг для развития здравоохранения Югры».
По словам директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, сегодня в Югре в листах ожидания на трансплантации находятся 150 пациентов: «В ближайшее время в округе ждём открытия ещё одного центра по трансплантации в г. Сургуте».
По словам гостей студии, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье высоко оценил работу югорских врачей: «Это серьезный шаг в развитии трансплантологии Югры».
Людмила Гурьева