Первый этап капитального ремонта здания подходит к концу
БУ «Лангепасская городская больница» посетил начальник Управления развития системы здравоохранения Департамента здравоохранения Югры Руслан Ерышев. Совместно с главным врачом Александром Нохриным
и представителями дирекции по эксплуатации служебных зданий они проинспектировали ход капитального ремонта здания по ул. Ленина
28 Б. «Одна из основных наших задач – своевременное оказание медицинской помощи и комфорт пациентов. Поэтому капитальный ремонт этого здания является приоритетом», – отметил Руслан Ерышев.
Капитальный ремонт здания проводится в несколько этапов в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Завершить работы I этапа планируется до конца месяца. Они включают в себя обновление фасада и кровли здания, замену окон и дверей, установку отмостки
по периметру здания.
Кроме того, в ходе рабочей поездки обсудили вопросы по проектированию
и реализации следующего этапа капитального ремонта, который включит
в себя модернизацию инженерных сетей и внутреннюю отделку помещений, а также осмотрели здание инфекционного отделения больницы, капитальный ремонт которого запланирован на текущий год. «В начале года мы обозначили ряд проектов, в числе которых капитальный ремонт здания по адресу
ул. Ленина, 28Б и ремонт инфекционного корпуса. Планомерно воплощаем их в жизнь. Наряду с модернизацией оборудования и внедрением новых технологий, приводим в порядок наши здания. Приятно осознавать, что такие важные для системы здравоохранения города проекты получают поддержку Депздрава и Правительства Югры», – подчеркнул главный врач.