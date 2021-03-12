Сукно в традиционном искусстве обских угров

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В Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева до 11 мая 2021 года будет работать выставка «Традиционные изделия из сукна коренных народов Югры», которая была открыта к 90-летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Организаторами выставки являются Союз мастеров традиционных промыслов Югры, Ханты-Мансийское отделение Союза художников Росси и Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева.
В период экспонирования выставки состоялись онлайн-встречи со специалистами по народному искусству обских угров: искусствоведом, членом Союза художников России Натальей Фёдоровой и этнографом, кандидатом исторических наук Татьяной Молдановой. Ими был проведён подробный анализ изделий, представленных на выставке, а также тех изделий, которые по тем или иным причинам не были приняты на выставку, т.к. не соответствовали канонам традиционных художественных изделий.
Первая онлайн-встреча состоялась 13 февраля, в ходе которой Н.Н. Федорова прокомментировала игольницы, куклы и сумки.
На примере игольницы она обратила внимание мастериц на соблюдение такой существенной характеристики изделия народного искусства, как её цельность, законченность. В игольнице должны присутствовать все образующие её элементы: украшенная суконная основа, держатель для напёрстка, косточка для сухожильных нитей, ровдужный лоскуток для иголок.
Чтобы игольница смотрелась богатой, насыщенной, необходимо использовать разнообразие техник и материалов, но при этом важно учитывать их совместимость. Сукно– это, прежде всего, цвет. Поэтому при работе с этим материалом необходимо использовать правильное их сочетание. Наталья Николаевна посоветовала мастерицам не только изучать имеющиеся эталонные образцы изделий, но и внимательно прислушиваться к своей генетической родовой памяти. Именно это поможет им стать подлинными мастерами традиционного искусства.
Встреча с Т.А. Молдановой состоялась 5 марта. Ею были прокомментированы сшитые мастерицами ритуальные рукавицы, шапки, суконные халаты. Татьяна Александровна отметила, что для неё, как этнографа, крайне важна традиционность изделия, но в то же время традиция не означает, что существует некое абсолютно застывшее состояние того или иного изделия. Во все времена происходили изменения но они всегда проходили в русле традиции, с соблюдением сложившихся канонов.
Анализируя ритуальные рукавицы и шапки, она отметила, что по этим изделиям на территории их бытования уже проходил обучающий семинар. Поэтому в предметах, представленных на выставке, в достаточной мере соблюдены форма изделия, колорит, техника. Тем не менее, этого еще недостаточно. Например, на всех рукавицах использован один и тот же трафарет узора «медведь». Вырезать орнамент по готовым шаблонам– это ещё не искусство, это ещё не творчество, но только лишь ремесло. Неизменный канон в изображении «медведя»– это его туловище-шестиугольник, далее мастерица должна найти свой собственный вариант узора, который бы вписался в изделие. Для этого ей предстоит поэкспериментировать с ответвлениями «головы», «лап» животного. Далее на конкретных примерах Татьяна Александровна продемонстрировала варианты стилизованных изображений, встречающихся на рукавицах, шапках обско-угорских мастериц. При анализе суконных халатов акцент был сделан на значение декоративных элементов и на использование узоров.
Выставка и семинары организованы на средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в рамках проекта «Искусство обских угров: живая традиция».
Партнёрами проекта являются Центр историко-культурного наследия «Касум ёх», Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Техническую поддержку осуществлял Центр социальных инноваций в сфере культуры Югры «Умный музей».
Пётр Молданов