Объявлен окружной конкурс на лучший костюм Вороны 2021

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В преддверии праздника народов ханты и манси «Вурнга хатл» Окружной Дом народного творчества приглашает к участию в Окружном конкурсе на лучший костюм Вороны в дистанционном формате.
К участию приглашаются все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Конкурс пройдёт в дистанционном формате в двух возрастных категориях: от 5 до 17 лет, от 17 лет и старше.
Претендентам необходимо предоставить в адрес конкурсной комиссии видеозапись дефиле в костюме Вороны продолжительностью не более 5 минут.
Заявки на участие принимаются до 5 апреля 2021 года на e-mail: onk@оdntugra.ru с отметкой «Лучший костюм Вороны». Все материалы (заявка и видеоролик) прилагаются одним архивом.
Итоги конкурса будут подведены 9 апреля 2021 года и размещены на официальном сайте АУ «Окружной Дом народного творчества». Победителям будут присвоены звания Лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной категории.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать по телефону 8 (3467) 32-15-62.
Для справки:
Прилёт вороны у обских угров всегда связывался с приходом весны, тепла и рождения детей. Именно эти птицы первыми прилетают, начинают вить гнёзда, громкими криками пробуждая природу. Издревле в каждом селе этот праздник проводится по-разному. Люди вставали рано утром, жарко топили печи, и, наряжаясь в красивые наряды, ходили друг к другу в гости. В этот день устраивали праздничную трапезу, готовили традиционные блюда – саламат, разные рыбные блюда, пекли из теста золотистых птиц, угощали детей и друг друга. Взрослые и дети веселились, играли и шутили, провожая долгую суровую зиму. В Вороний праздник обычно соревновались в ловкости и силе, устраивали спортивные состязания, исполняли традиционный танец «Куреньку».
Информацию подготовила: Ирина Самсонова