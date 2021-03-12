Форум педагогического мастерства учителей родного, в том числе русского, языка прошёл в Москве

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Форум педагогического мастерства учителей родного, в том числе русского, языка прошёл в Москве

В Москве прошёл Форум педагогического мастерства учителей родного, в том числе русского, языка. Мероприятие проходило с 26 по 28 февраля 2021 года. В работе федеральной площадки приняли участие 36 учителей родных языков из 18 регионов России. Все они победители заочного этапа конкурса педагогического мастерства, состоявшегося в рамках Всероссийского Форума культур и языков народов России при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов.  

В рамках форума состоялся семинар «Потенциал культуры в популяризации родного языка», круглый стол по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, конкурс педагогического мастерства учителей родного, в том числе русского, языка.

Среди участниц была и наша югорчанка, педагог детского дополнительного образовательного центра Раиса Гаврильчик. Своим коллегам и не только им, она представила очень интересный просветительский проект «Культура народа в чемодане». Это не простой чемодан, в нём кладезь традиционных предметов и вещей, кладовая фольклорной мудрости - преданий, народных сказок и легенд.

Если вы пожелаете больше узнать историко-культурное наследие коренных малочисленных народов Югры, манси и ханты, то Раиса Гаврильчик с воспитанниками детского центра посетить вашу школу, класс. Трудовой коллектив. А пока предлагаем вам познакомиться  с ней по этому  видеосюжету  https://youtu.be/-XjJAjqcNOU.

Тамара Мерова

Пт, 12/03/2021 - 17:05

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