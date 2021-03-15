Состоялась успешная защита диссертаций

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Состоялась успешная защита диссертаций

11 марта 2021 года в г. Москве в Институте языкознания Российской академии наук состоялась успешная защита диссертаций. Научная работа Ирины Максимовны Молдановой называется «Словообразовательные модели хантыйского глагола: семантика и функционирование (на материале казымского диалекта)», Риммы Михайловны Потпот – «Дом в традиционной хантыйской модели мира». Диссертации относятся к научной специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки).

Научным руководителем является доктор филологических наук, доцент, главный научный сотрудник  научно-исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Валентина Николаевна Соловар. Официальными оппонентами в диссертационной работе И.М. Молдановой стали доктора филологических наук А.Д. Каксин и Н.Б. Кошкарёва, оппонентами Р.М. Потпот –  д.ф.н. А.Д. Каксин и к.ф.н. Е.В. Кошкин.

И.М. Молданова является научным сотрудником научно-исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск), Р.М. Потпот – начальник Белоярского филиала Фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок г. Белоярского.

Мы, журналисты газеты «Ханты ясанг», от всей души поздравляем наших учёных с успешной защитой диссертаций на присуждение учёной степени кандидата филологических наук! Желаем дальнейших успехов в научной деятельности!

По материалам Обско-угорского института прикладных исследований и разработок новость подготовила Людмила Гурьева

Пнд, 15/03/2021 - 10:19

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