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11 марта 2021 года в г. Москве в Институте языкознания Российской академии наук состоялась успешная защита диссертаций. Научная работа Ирины Максимовны Молдановой называется «Словообразовательные модели хантыйского глагола: семантика и функционирование (на материале казымского диалекта)», Риммы Михайловны Потпот – «Дом в традиционной хантыйской модели мира». Диссертации относятся к научной специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки).
Научным руководителем является доктор филологических наук, доцент, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Валентина Николаевна Соловар. Официальными оппонентами в диссертационной работе И.М. Молдановой стали доктора филологических наук А.Д. Каксин и Н.Б. Кошкарёва, оппонентами Р.М. Потпот – д.ф.н. А.Д. Каксин и к.ф.н. Е.В. Кошкин.
И.М. Молданова является научным сотрудником научно-исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск), Р.М. Потпот – начальник Белоярского филиала Фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок г. Белоярского.
Мы, журналисты газеты «Ханты ясанг», от всей души поздравляем наших учёных с успешной защитой диссертаций на присуждение учёной степени кандидата филологических наук! Желаем дальнейших успехов в научной деятельности!
По материалам Обско-угорского института прикладных исследований и разработок новость подготовила Людмила Гурьева