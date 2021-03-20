В Югре началась работа по созданию федерального реестра коренных народов

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19 марта в Югорском государственном университете состоялась встреча студентов с вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, депутатом окружной думы Александром Новьюховым. Тема встречи «Реестр коренных малочисленных народов Севера: актуальная повестка». А.В. Новьюхов рассказал о внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», основных целях и задачах, которые решает законодательное нововведение, а также о механизме формирования реестра коренных народов России.
Обращаясь к студентам, он отметил:
– Очень важно, что вы пришли на эту встречу. Мы возлагаем большие надежды на вас, продвинутую молодёжь, в вопросе создания федерального реестра коренных малочисленных народов.
С 2021 по 2023 годы на основании личных заявлений граждан будет вестись учёт коренных народов России, которые затем будут внесены в единый федеральный реестр. Данный документ, во-первых, позволит идентифицировать представителей коренных народов, во-вторых, в будущем исключит различные административные барьеры при оказании той или иной помощи, а в-третьих, это предоставление гарантий, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Данный реестр будет единым для всех органов государственной власти.
С 2021 года основным оператором по ведению учёта граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, назначено Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Принятый порядок отнесения граждан к коренным малочисленным народам достаточно прост. Гражданин должен предоставить заявление и один из документов, свидетельствующий о его национальной принадлежности.
На сайте fadn.gov.ru в разделе «Обращение граждан» необходимо скачать и заполнить заявление, также необходимо предоставить нотариально заверенную копию документа, подтверждающую национальную принадлежность.
Мы сегодня обращаемся именно к вам, молодой, современной и технологически продвинутой молодёжи. Вы одни из первых заполните заявление, отправите пакет документов в ФАДН, а затем поможете своим родным: родителям, братьям, сёстрам, бабушкам и дедушкам и т.д. Очень важно успеть зарегистрироваться до 2023 года.
По словам депутата, в малых поселениях Югры работу по созданию федерального реестра коренных малочисленных народов Севера будут вести специалисты сельской администрации, а также волонтёры общественной организации «Спасение Югры».
Людмила Гурьева