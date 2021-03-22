В Югре прошла масштабная акция «Помоги рыбе»

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В Югре прошла масштабная акция «Помоги рыбе»
фото hantimansiysk.bezformata.comфото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.com

Около 1,3 тысячи югорчан стали участниками регионального субботника «Помоги рыбе», прошедшего 20 марта в автономном округе с целью предотвращения ежегодного весеннего замора рыбы в водоемах, обеспечения речных обитателей кислородом.

Акция состоялась в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Радужном.

Добровольцы пробурили лунки и проруби на 30 водоемах региона для обеспечения их обитателей кислородом.

Каждый из участников субботника был проинструктирован инспекторами государственной инспекции по маломерным судам о правилах поведения на водных объектах, специалистами Росрыболовства о правилах работы на водоемах, использовании технических средств.

На каждом из водоемов в ходе акции дежурили сотрудники регионального управления МЧС. При этом участники проекта выступили с инициативой дальнейшего проведения подобных акций на территории автономного округа.

Отметим, что весной в Югре поступление кислорода в водоемы затруднено из-за ледяного покрова: лед не дает нормально функционировать подводным растениям, перекрывает приток кислорода, что приводит к удушью рыбы – так называемому замору.

Организаторами субботника выступили АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» при поддержке Департамента общественных и внешних связей Югры, Росрыболовства, окружного Природнадзора, Фонда гражданских и социальных инициатив Югры, администраций муниципальных образований автономного округа.

«Акция оказалась очень востребована югорчанами. На призыв к участию откликнулись целыми коллективами. К примеру, в Сургуте участниками стали Хуторское казачье общество, студенческий отряд СурГУ «ЭКО», сотрудники УФСИН России по Югре и другие», - отметил руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.

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фото hantimansiysk.bezformata.comфото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.comфото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.com
Пнд, 22/03/2021 - 12:05

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