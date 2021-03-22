В Югре ведется работа по предотвращению насилия в семье

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В Югре ведется работа по предотвращению насилия в семье

Департамент социального развития Югры напоминает о мерах по предупреждению насилия над гражданами, в том числе несовершеннолетними.

Для югорчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организована социальная работа по участковому принципу. Она позволяет выявлять на ранней стадии неблагополучие семей, отдельных категорий граждан и обеспечивать взаимодействие всех ведомств и служб.

Кроме того, в регионе действует экстренная детская помощь,  в состав которой входят специалисты соцучреждений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, учреждений здравоохранения, органов внутренних дел.

Также в Югре внедрена технология «Медиация»: команда специалистов органов опеки и попечительства, отделов ЗАГС, психологов, медиаторов помогает разрешить конфликты. Результаты деятельности - снижение количества семей, оказавшихся в социально опасном положении.

В случае возникновения экстренной ситуации югорчане могут обратиться по телефону доверия 8-800-101-12-12; детскому телефону доверия 8-800-2000-122. Дети могут поделиться своими страхами и проблемами со специалистами, снять психологическое напряжение, родители – обсудить с психологом, как преодолеть трудности в общении с ребенком, или сообщить о нарушении прав детей и подростков.

В интересах женщин в Югре проводятся мероприятия по сохранению их здоровья, улучшению экономического положения, профилактике социального неблагополучия и насилия в отношении них. В течение 2020 года услугами охвачены более 54 тысяч человек. Кроме того, в регионе работают кризисные отделения помощи гражданам. Там проводятся диагностические исследования, разрабатывается план работы с пострадавшей, организуется сопровождение, осуществляется консультативная работа, организуются группы взаимопомощи.

В систему помощи женщинам в кризисной ситуации также вовлечены негосударственные организации, внедрена система персонифицированных сертификатов на оплату услуг. На сегодняшний день в регионе действует 8 видов сертификатов, один из них направлен на реабилитацию граждан, пострадавших от насилия.

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Пнд, 22/03/2021 - 15:30

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