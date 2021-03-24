- Русский
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовал Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.
Организацию и проведение Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования».
Конкурс включает три этапа: отборочный (февраль-март 2021 года); региональный (апрель-май 2021 года); заключительный (октябрь 2021 года).
Региональным оператором конкурса является Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Организацию и проведение отборочного и регионального этапов конкурса осуществляют Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж».
Конкурс направлен на выявление талантливых педагогов, повышение престижа педагогического труда и продвижение передовых педагогических практик.
В конкурсе принимают участие преподаватели, мастера производственного обучения образовательных организаций Югры, реализующих программы среднего профессионального образования. Кандидаты на участие в конкурсе выдвигаются руководителями образовательных организаций. Участники конкурса должны иметь общий педагогический стаж не менее трёх лет, а также достижения в подготовке участников чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», выпускников, успешно сдавших Демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс».
Региональная конкурсная комиссия и Региональная рабочая группа 25 марта 2021 года по представленным документам конкурсантов определят участников второго этапа конкурса.
Конкурсные испытания второго регионального этапа соревнований пройдут в апреле. Участникам конкурса нужно будет представить видеовыступление «Я – мастер» с рассказом о собственной педагогической практике, а также провести «Открытый мастер-класс» для группы обучающихся, подобранной Региональной комиссией. В мае Региональная комиссия совместно с Региональной рабочей группой подведут итоги регионального этапа и определят победителя и призёров.
Победителю предстоит представлять Югру на заключительном, федеральном этапе соревнований в октябре. В финале победитель проведёт «Онлайн-урок» по заранее подготовленному им сценарию. По итогам финала Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации десяти победителям будет присвоено звание «Мастер года».
Источник: depobr-molod.admhmao.ru