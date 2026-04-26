В Югре почтили память ликвидаторов и жертв Чернобыльской катастрофы
Сегодня исполняется 40 лет со дня крупнейшей в истории человечества катастрофы на объектах атомной энергетики. Взрыв атомного реактора, произошедшего в ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции рядом с городом Припять Украинской ССР, получил максимальный седьмой уровень по Международной шкале ядерных событий.
В момент аварии при взрыве погибли три человека, еще 28 умерли в течение месяца от крайне тяжелого облучения и лучевых ожогов, а дозы, способные вызвать острую лучевую болезнь, получили 134 человека. Долгосрочным последствием катастрофы стал случаев онкологических заболеваний щитовидной железы, связанный с воздействием йода-131. Устраняли последствия катастрофы десятки тысяч людей со всего Советского Союза.
В Югре сегодня живут 577 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Этих людей, которые в 1986 году спасли европейскую часть СССР и восточную Европу от радиации, ещё 10 лет назад проживало в Ханты-Мансийском автономном округе более полутора тысяч. Ликвидаторы аварии, многие из которых имеют инвалидность, умирают десятилетия спустя от последствий радиоактивного облучения.
«Нам важно, чтобы память о ликвидаторах, оказавшихся тогда в Чернобыле, память о той страшной трагедии жила в сердцах югорчан всех поколений. Нельзя забывать историю, какой бы страшной она ни была», — говорит Анатолий Кругленя, председатель Ханты-Мансийской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Югры».
Анатолий Кругленя был в числе 28 нижневартовцев, оказавшихся летом 1986 года в Припяти. Отправляли туда мужчин, прошедших армейскую службу, направляли через военкомат — на дезактивацию территорий, зараженных радиацией. Заботу о тех, кто оказался в числе ликвидаторов аварии, об их женах и детях он считает делом первостепенным.
В ноябре 2011 года в Нижневартовске появился монумент героям-ликвидаторам. Он стал не просто архитектурной достопримечательностью, а настоящим местом памяти. Здесь проходят общественные акции, встречи с ветеранами‑ликвидаторами и памятные мероприятия. Сегодня у стелы состоялся митинг памяти жертв Чернобыля.
Семиметровый монумент установлен на площадке у здания 5‑го отряда федеральной противопожарной службы. Выбор места не случаен: одними из первых на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС были направлены пожарные, а также медики, строители и инженеры — люди разных профессий, объединившиеся перед лицом общей угрозы.
«Чернобыль навсегда останется символом большого человеческого горя. Масштабы этих последствий могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия ликвидаторов, среди которых были и нижневартовцы. В нашем городе свято чтут память о подвиге ликвидаторов. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и выражаем глубокую признательность за то, что вы сделали для будущих поколений. Низкий поклон тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, и искренние слова поддержки — тем, кто продолжает бороться с последствиями радиационного воздействия. От Думы города выражаю искреннюю благодарность ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС за этот подвиг. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, долголетия, душевного тепла, заботы и внимания близких. Пусть в ваших домах всегда будут мир и благополучие!» — обратился сегодня ликвидаторам-вартовчанам
председатель Думы города Нижневартовска Алексей Сатинов.
В Югре в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф проходят массовые мероприятия памяти жертв Чернобыльской катастрофы. Мероприятий — более 300, в течение недели они проходили в всех муниципалитетах Югры.
Митинг памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС прошёл также в Сургуте у стелы «Ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС».У стелы собрались представители городской администрации, Думы, Русской Православной Церкви, родные и близкие тех, кто пострадал от радиационных аварий.
В Музе е истории и этнографии Югорска прошло памятное мероприятие «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» для школьников. Специалисты музея восстановили хронику того дня — 26 апреля 1986 года. С помощью видеоматериалов школьники увидели кадры разрушенного четвертого энергоблока, а также узнали о технических причинах аварии: об особенностях реактора РБМК и роковых ошибках персонала. Особое внимание было уделено подвигу первых героев — пожарных, инженеров, медиков и военных, которые приняли на себя удар радиации.
Ключевым моментом стала встреча с ликвидатором последствий аварии Олегом Мантуровым. Он работал в зоне отчуждения в 1988–1989 годах и поделился личными воспоминаниями: как оказался среди ликвидаторов, с какими задачами и трудностями столкнулся. Особый отклик у ребят вызвал его рассказ о поездке в город Припять — самую пронзительную в его жизни. Эта история стала для молодого поколения примером настоящего мужества.
В завершение встречи организаторы напомнили о масштабах последствий: создание 30-километровой зоны отчуждения, эвакуация 115 тысяч человек, колоссальный экономический ущерб и пересмотр отношения к атомной энергетике во всем мире.