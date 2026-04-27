Более 500 педагогов соберутся в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить инновационные образовательные практики на II Форуме «Край родной –моя Югра»
В работе Форума примет участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
Более 500 педагогов Югры, руководителей системы образования, а также представителей промышленного комплекса региона, примут участие во II Форуме инновационных образовательных практик «Край родной — моя Югра», который пройдет 30 апреля 2026 года в столице округа в Центре искусств для одаренных детей Севера.
Ключевыми темами Форума станут Год единства народов России, объявленный в 2026 году Президентом Российской Федерации и Год дошкольного образования, объявленный Министерством просвещения РФ. Ключевая задача мероприятия – выработка практических решений интеграции регионального историко-культурного компонента в систему образования и воспитания, а также развитие механизмов гражданско-патриотического воспитания детей и подростков.
«Сегодня перед нами стоит задача не просто дать знания, а воспитать человека, который гордится своей малой родиной. Форум "Край родной — моя Югра" — это платформа для обмена опытом и профессионального диалога, где предложенные инициативы станут основой работы школ и детских садов округа, укрепляя связь между поколениями и формируя образ будущего России через призму любви к родному краю», – отметил директор Департамента образования и науки ХМАО-Югры Алексей Дренин.
Ключевыми спикерами станут Наталья Алтыникова, руководитель-координатор межведомственной рабочей группы по снижению бюрократической нагрузки, член общественного совета Рособрнадзора; председатель Научно-образовательного союза «Родное слово», руководитель портала «Грамота.ру» и издательства АСТ-ПРЕСС Школа Константин Деревянко; лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2024 года, член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Наталья Карпович и другие федеральные и региональные эксперты.
Деловая программа включает пленарное заседание и пять тематических треков: «Дошкольное образование 2.0 — воспитательные практики и преемственность ценностей», «Историко-краеведческое просвещение — как инструмент гражданско-патриотического воспитания», «Школьная библиотека как центр притяжения — роль в формировании гражданских качеств», «Детский и семейный туризм — развитие внутреннего туризма и воспитание любви к малой Родине», «Индекс качества дошкольного образования».
Для гостей Форума будет работать масштабная выставка, на которой представят авторские учебные пособия и экспонаты от педагогических учреждений округа: от макетов буровых вышек до обучающих игр по мотивам праздников народов Севера.
Центральным событием выставки станет экспозиция победителей межрегионального «Большого Северного конкурса», который проходил с 18 февраля по 5 апреля. Его участниками стали более 6000 детей из Югры, Ямала, Дагестана, Тюменской области, Москвы, Сахалина и других регионов России, а также около 300 педагогов. Всего на конкурс представлено 960 работ: масштабные макеты природы и достопримечательностей Севера России, мультфильмов и проектов педагогических практик (учителя). Соорганизатором конкурса наряду с Департаментом образования и науки ХМАО—Югры выступил научно-образовательный союз «Родное слово», который с 2017 года реализует в округе инновационно-образовательный проект «Моя Югра. Край, в котором я живу».
«В Югре сегодня формируется уникальная бесшовная модель воспитания: от дошкольного звена до старшей школы, где региональный компонент органично вплетается в федеральные стандарты. Наш союз видит своей задачей всестороннюю поддержку и развитие таких инициатив. На Форуме мы представим инструменты интеграции исторического просвещения в повседневную практику педагогов. Только опираясь на традиции, историю, культуру и родной язык, мы сможем вырастить поколение, которое станет опорой для всей страны», – отметил председатель Научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко.