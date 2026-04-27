В Югре открывается речная навигация
Сегодня, 27 апреля, в Югре стартует сезон речной навигации. Первый пассажирский теплоход запланирован по маршруту Междуреченский – Луговой. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».
Компания «Северречфлот» вводит маршруты поэтапно, ориентируясь на прохождение ледохода. Ориентировочный график запуска рейсов уже определен. С 1 мая планируется запуск движения речного траснпорта между Междуреченским и Кондинским, а с 4 мая теплоходы начнут выходить из Ханты-Мансийска по нескольким направлениям сразу.
Уже сейчас в Ханты-Мансийском районе лед сдвигается, и голова ледохода «ползет» от поселка Цингалы. Ожидается, что на Иртыше полноценное движение судов начнется с 8 мая, а на Оби в сторону Сургута навигация откроется к 15 мая. Позже всего, с 19 мая, скоростной флот выйдет на маршруты в Березовском, Октябрьском и Белоярском районах.
Всего в этом сезоне скоростные суда будут обслуживать 27 направлений в Югре и на Ямале. Водная сеть охватит 7 районов и 124 населенных пункт. Маршруты пассажирских судов охватят более 6,8 тысячи километров водных путей.