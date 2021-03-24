Югорских школьников научат языку коренных народов Севера через музыку

  • Русский
Югорских школьников научат языку коренных народов Севера через музыку
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"

В Нижневартовске выбирают лучшего педагога Югры. Участники конкурса уже начали давать первые уроки. Это обязательное задание почти для всех номинаций. По сути, за 45 минут нужно изложить своё педагогическое кредо, а потом проанализировать урок. Дополнительная сложность: внимать будут не собственные воспитанники, а приглашённые организаторами ученики.

Конкурс учителей стартовал 23 марта в лицее имени Пушкина в Нижневартовске. Участие в нём принимают 70 педагогов. Они соревнуются в 8 номинациях. Кроме титульной учительской, здесь есть конкурсы для воспитателей детского сада, психологов, педагогов дополнительного образования и директоров школ. Самое прогрессирующее по словам организаторов направление - педагогический дебют для молодых учителей. В отдельных номинациях соревнуются преподаватели ОБЖ и родного языка. Форум продлится 5 дней. Итоги подведут 27 марта.

Владимир Меров, участник конкурса в номинации «Учитель родного языка», г. Ханты-Мансийск: «У меня урок построен на музыке. Через инструменты, их названия на мансийском языке. Я буду учить ребятишек, как звучат те или иные музыкальные предметы».

Источник: ТВ «Югра»  

Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Ср, 24/03/2021 - 11:38

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.