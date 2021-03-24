Югорских школьников научат языку коренных народов Севера через музыку

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В Нижневартовске выбирают лучшего педагога Югры. Участники конкурса уже начали давать первые уроки. Это обязательное задание почти для всех номинаций. По сути, за 45 минут нужно изложить своё педагогическое кредо, а потом проанализировать урок. Дополнительная сложность: внимать будут не собственные воспитанники, а приглашённые организаторами ученики.
Конкурс учителей стартовал 23 марта в лицее имени Пушкина в Нижневартовске. Участие в нём принимают 70 педагогов. Они соревнуются в 8 номинациях. Кроме титульной учительской, здесь есть конкурсы для воспитателей детского сада, психологов, педагогов дополнительного образования и директоров школ. Самое прогрессирующее по словам организаторов направление - педагогический дебют для молодых учителей. В отдельных номинациях соревнуются преподаватели ОБЖ и родного языка. Форум продлится 5 дней. Итоги подведут 27 марта.
Владимир Меров, участник конкурса в номинации «Учитель родного языка», г. Ханты-Мансийск: «У меня урок построен на музыке. Через инструменты, их названия на мансийском языке. Я буду учить ребятишек, как звучат те или иные музыкальные предметы».
Источник: ТВ «Югра»