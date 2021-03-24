Свыше 1,1 тысячи югорчан подали заявки для включения в состав волонтерских штабов для голосования за объекты благоустройства

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1 тысяча 136 югорских добровольцев подали заявки для поддержки проекта общероссийской важности – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства на сайте «Добро.Ру».
В автономном округе сформировано 15 волонтерских штабов для поддержки проекта в Излучинске, Когалыме, Лангепасе, Лянторе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Советском, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Федоровском, Югорске.
Во всех городах определены руководители волонтерских корпусов, которые будут обучать добровольцев выстраивать график работы, сопровождать каждого их них. Информацию о них можно получить в фонде гражданских инициатив Югры или в центре развития добровольчества.
Задачей волонтеров будет информирование граждан о вынесенных на обсуждение проектах, возможностях участия в формировании комфортной городской среды. При помощи добровольцев также можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.
По словам начальника центра развития добровольчества фонда гражданских инициатив Югры Анны Колычевой, волонтеры в этом процессе играют одну из наиболее важных ролей – помогают югорчанам выбрать место для благоустройства и проголосовать за него. «Поэтому волонтеры будут проводить большую информационную деятельность, работать в крупных торговых центрах, местах массового скопления людей, например, в МФЦ, – рассказала она. – Волонтеры будут рассказывать о том, как можно проголосовать, помогут на месте пройти процедуру голосования».
Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте «Dobro.ru».
Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на всей территории России пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На специальном сайте https://86.gorodsreda.ru/ югорчане в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. В голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.