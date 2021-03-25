Папы могут: сургуткие папы чаще других сидят в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет

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Папы могут: сургуткие папы чаще других сидят в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет

В региональном отделении Фонда социального страхования проанализировали, сколько работающих югорчан мужского пола находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора лет и получают соответствующее государственное пособие. Оказалось, что представители сильной половины человечества составили 1,8% от общего числа получателей таких выплат

Напомним, любой из работающих родителей, а также другие родственники, осуществляющие фактический уход за ребенком, вправе оформить отпуск по уходу за ним до полутора лет. В Югре такой возможностью в настоящее время пользуются 261 отец и 12 дедушек. Самому возрастному получателю пособия – дедушке малыша – на сегодняшний день 64 года. Самому молодому папе, решившему лично ухаживать за своим малышом, – 23 года.

Примечательно, что больше всего отцов, которые сидят в отпуске по уходу за ребенком, отмечено в Сургуте. В этом муниципальном образовании насчитывается 65 таких мужчин. В Ханты-Мансийске их 20, в Нижневартовске – 19, а в Нефтеюганске – 15.

Елена Баканова

Чт, 25/03/2021 - 09:34

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