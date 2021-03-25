Татьяна Гоголева рассказала о работе по формированию Списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации

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24 марта, в Государственной Думе РФ состоялось совещание на тему: «О ходе работы по ведению списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации».
Депутат Госдумы, член Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Татьяна Гоголева выступила на совещании с докладом «О формировании Списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации».
Парламентарий отметила, что необходимость создания эффективного механизма учета коренных малочисленных народов в нашей стране назрела давно – с исключением из паспортов графы «национальность».
6 февраля 2020 года такой механизм учета был закреплён на законодательном уровне. В течение 2 лет должен быть сформирован Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Включение в этот список расширит возможности коренных малочисленных народов по получению доступа к системе господдержки, позволит сохранить их самобытную культуру и традиционное хозяйство.
Занимается ведением списка Федеральное агентство по делам национальностей.
Татьяна Степановна акцентировала внимание коллег, что формирование списка требует объединения усилий депутатского корпуса, органов власти всех уровней и общественности. В ходе совещания участники обсудили проблемные места этой работы и пути ее оптимизации.
Современный человек в динамичном ритме жизни уже привык решать такие вопросы с помощью цифровых технологий. А предложенный механизм подачи заявлений возвращает нас практически в прошлый век.
«Каждый, кто спрашивает меня о том, как попасть в наш Список, неизменно задает один и тот же вопрос – можно ли подать заявление через Госуслуги и МФЦ. Такая услуга в настоящее время недоступна. Также, на мой взгляд, эффективному формированию Списка препятствуют ряд проблем. Например, отсутствие системной работы в этом направлении, слабая информированность муниципалитетов и населения. Документы нужно заверять у нотариуса, заявление с копиями документов каждому человеку приходится отправлять лично через Почту России. Все это создает трудности для людей. Приведу пример - от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено в ФАДН России 120 заявлений. При этом внесено в Список только лишь 28 человек. При этом 79 заявок находятся на рассмотрении, 8 - отклонено, по 5 - направлены запросы об исправлении ошибок. А в округе проживает более 30 тысяч граждан из числа народов Севера. Цифры говорят сами за себя. Считаю необходимым продлить переходный период еще на год. Требуется также решить вопрос по коллективному внесению семей в Список, по членам семей – не являющихся представителями коренных народов, и ряд других вопросов. Было бы правильно обеспечить возможность подать документы через МФЦ до конца 1 полугодия 2021 года. А к осени текущего года – на сайте «Госуслуги». Статистика по этой работе должна публиковаться ежемесячно в открытом доступе», – отметила Татьяна Гоголева.
Также депутат обратила внимание на необходимость усиления информационной и разъяснительной работы в регионах через все доступные ресурсы – СМИ, сайты органов власти, мессенджеры, соцсети.
Правительством Югры планируется в ближайшее время решить вопрос о предоставлении этой государственной услуги через МФЦ, а также активизировать работу по консультированию коренных жителей округа во взаимодействии с органами местного самоуправления и общественностью.
Ирина Пономарева