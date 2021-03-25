В Югре в 2021 году планируется благоустроить 135 объектов

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Директор департамента жилищно-коммунального комплекса Югры Илья Ким принял участие в сорок седьмом заседании комитета думы Ханты-Мансийского автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике.
Илья Ким рассказал о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона, в том числе в части благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах автономного округа.
Он обратил внимание, что проект реализуется на федеральные и муниципальные средства, а также средства граждан. Федеральные деньги идут на благоустройство общественных пространств, благоустройство дворовых территорий осуществляется за счет средств муниципалитетов и граждан.
Всего в 2020 году в Югре было благоустроено 64 общественных пространства, в 2019 году – 60.
«Было благоустроено 194 объекта, в том числе 81 дворовая территория и гордость автономного округа – победитель всероссийского конкурса – проект набережной «Сэй Пан» в Белоярском», – подчеркнул руководитель ведомства.
В 2021 году в автономном округе на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» будет направлено 810 миллионов рублей (федеральный, окружной и муниципальные бюджеты). На эти средства будет благоустроено 135 объектов.
«Уже проведены опережающие торги. Также будем реализовывать 4 важных проекта, ставших победителями всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, – рассказал Илья Ким. – Это проекты «Набережная реки Ингу-Ягун» в Когалыме, «Центральный лес культуры и отдыха» в Нягани, «Озеро Молодежное» в Покачах и «Набережная реки Конда» в Урае».
Он акцентировал, что результатом победы на всероссийских конкурсах стали дополнительные соглашения на 280 миллионов, которые будут привлечены в Югру и направлены на благоустройство общественных пространств в названных городах.
Илья Ким также рассказал, что в текущем году жителям автономного округа предстоит преобразовать 69 дворов. Отметил, что депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа оказывают финансовую поддержку в благоустройстве дворовых территорий.
Народные избранники дали высокую оценку результатам деятельности правительства Югры по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Добавим, что в регионе реализуется проект общероссийской важности – голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Голосование пройдет по всей стране с 26 апреля по 30 мая. На специальном сайте югорчане в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. В голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.