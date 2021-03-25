На «Нефтяной столице» обсудили развитие женского лидерства в ТЭК

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в круглом столе «Женское лидерство в ТЭК» сегодня, 24 марта, в ходе международного форума «Нефтяная столица», который в эти проходит в Ханты-Мансийске.
Участники встречи обсудили роль и вклад женщин в развитие ТЭК мира; развитие сообществ успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны; развитие лидерских компетенций; позиционирование и продвижение бренда женщин-лидеров.
Предваряя встречу, директор департамента внешних связей компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Сабина Ягизарова отметила высокую роль автономного округа в развитии ряда инициатив, направленных на укрепление женского лидерства. «Примером женского лидерства, компетентности и управленческой эффективности вот уже 11 лет является губернатор Югры Наталья Комарова. Благодаря ее поддержке развивается множество инициатив, связанных с женским предпринимательством. Она также является координатором проекта «Евразийское объединение женщин - региональных лидеров», - отметила Сабине Ягизарова.
Наталья Комарова, в свою очередь, добавила, что многочисленные международные исследования показывают, что активная роль женщин во всех секторах экономики заметно повышает их эффективность. По ее словам, среди экспертов существует мнение, что женщины-руководители эффективны в принятии нестандартных управленческих решений, в выработке инновационных стратегий, которые могут способствовать повышению эффективности во время роста бизнеса и в кризисное время.
«Управленческие и технологические компетенции не возникают сами по себе, их нужно нарабатывать. В нашем регионе женщины, работающие в ТЭК, на мой взгляд, имеют возможность сформировать навыки научно-инновационной деятельности на базе Технопарка высоких технологий, став его резидентами», - сказала Наталья Комарова.
Губернатор автономного округа привела примеры проектов, реализованных югорчанками. Так, Дарья Нехорошева, директор одной из научно-внедренческих фирм, разработала устройство для быстрой, надежной оценки безопасности нефтепродуктов. Ее изобретение вошло в «100 лучших изобретений России» Роспатента и Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС). Маргарита Лупунчук, руководитель научно-производственного центра, - автор технологии превращения органических отходов на месторождениях в полезную биомассу, что позволяет снизить уровень выбросов в атмосферу, вызывающих парниковый эффект.
«Поскольку я возглавляю Евразийское объединение женщин - региональных лидеров, лоббирую возможности по включению в повестку нашей работы все необходимое по лидерству женщин в ТЭК. Наше объединение можно смело рассматривать, как экспертную, международную площадку для оценки, поддержки, тиражирования ваших проектов», - добавила Наталья Комарова.
В круглом столе также приняла участие инженер по сертификации компании FMC Лесана Курбоншоева (Франция). Она привела статистические данные работающих женщин в ТЭК. «Мы опросили более 2 тысяч женщин из различных нефтегазовых компаний. Именно в этой отрасли наблюдается самый малый процент работающих девушек – всего 22%. Выяснилось, что не так много женщин выбирают это направление работы для старта своей карьеры. Однако, стоит отметить, что женщины больше, чем мужчины, готовы брать на себя новые обязанности и роли. Также они готовы чаще переезжать в другие страны. Чтобы повысить этот процент, необходимо создавать различные программы, создавать условия труда», - сказала участница.
Также в ходе круглого стола участники оценили инициативы по продвижению управленческих компетенций среди женщин - молодых профессионалов ТЭК, обсудили вопросы гендерного баланса, развития образовательных инициатив.
Запись круглого стола доступна в официальных аккаунтах главы региона во «Вконтакте», «Инстаграм» и «Одноклассниках».