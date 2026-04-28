В Югре подвели итоги зимней экспедиции передвижных медицинских комплексов

28.04.2026

О работе врачебных бригад в труднодоступных населённых пунктах и планах на предстоящую навигацию рассказал главный врач Центра профессиональной патологии, депутат Думы Югры Николай Ташланов. Пресс-конференция с его участием состоялась в региональном информационном центре «Югра» 27 апреля.
В течение двух с половиной месяцев мобильные бригады посетили 54 населённых пункта региона. В составе экспедиции работали 14 передвижных лечебно-диагностических модулей, 27 врачей-специалистов и 28 сотрудников среднего медицинского персонала. 

«Общее количество обслуживаемого населения нас радует. Динамика положительная – мы прирастаем год от года, расширяется и спектр медицинской помощи», – отметил Николай Ташланов. Особое внимание в этом году уделялось профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации взрослого населения, растёт число лабораторных исследований и функциональной диагностики. 

«Есть чёткое понимание: эта помощь необходима, население активно пользуется услугами», – подчеркнул главный врач.
Николай Ташланов рассказал, что материально-техническая база передвижных комплексов на сегодняшний день – одна из самых эффективных в России. В этом году два лечебно-диагностических комплекса прошли полную модернизацию. 
«Благодаря усилиям департамента здравоохранения и правительства Югры наша система оказания медицинской помощи  –  одна из самых оснащённых в стране»,  – подчеркнул он.

При этом спикер отметил сложности логистики и бережное отношение к медицинскому персоналу. 
«Выгорание  –  серьёзная проблема. Мы очень бережём врачей, потому что это сложнейшая история: два-три дня в одной локации, затем полный сбор, переезд, иногда с неожиданностями. Весна преподносит сюрпризы: утром одна погода, днём  –  другая, вечером  –  гололедица или снегопад»,  – рассказал Николай Ташланов.

Он также поблагодарил территории и местные лечебно-профилактические учреждения за сопровождение и помощь. «Нас всегда ждут, везде сопровождают. Маршрутизация чёткая, понятная, с минимальными рисками для персонала»,  – добавил он.

По его словам, обратная связь с населением отдалённых посёлков налажена через глав поселений и местные медицинские учреждения. График выездов формируется с учётом заявок муниципалитетов.

В этом году зафиксировано два случая, когда потребовалась эвакуация пациентов с помощью санитарной авиации. «Всегда реагируют оперативно. Это жизни реальных пациентов», –  подчеркнул спикер и поблагодарил коллег из Центра медицины катастроф.

Спектр заболеваний, с которыми обращаются жители, практически не меняется, однако благодаря расширению диагностической базы и настороженности врачей растёт число выявленных подозрений на онкологические заболевания. «Появляется потребность в глубокой диагностике, в максимально раннем выявлении. Мы расширяем перечень необходимого оборудования, специалисты обращают на это особое внимание. Количество выявленных подозрений растёт, увеличивается и число целевых направлений в лечебно-профилактические учреждения округа»,  – сообщил Николай Ташланов.

Кардинальные изменения ждут жителей отдалённых территорий в предстоящую навигацию. Если раньше за один сезон удавалось охватить не более 51 населённого пункта, то в этом году в планах  –  94 посёлка. Этого удастся достичь благодаря выходу на линию двух теплоходов «Николай Пирогов» и «Святитель Лука». Суда распределят по двум направлениям  – рекам Северная Сосьва и Конда. Время стоянки в населённых пунктах значительно увеличится, что позволит оказывать помощь большему количеству людей. «Это существенное изменение. По окончании навигации будем подводить итоги», –  отметил главный врач. При этом он добавил, что один из теплоходов –  «Николай Пирогов»  –  уйдёт на капитальный ремонт, и в одиночку работать предстоит «Святителю Луке». 

Отдельно Николай Ташланов остановился на формировании экипажей плавучих поликлиник: «Мы пожертвовали одним из подразделений центра профессиональной патологии, передали часть функций на аутсорс, чтобы сохранить команды. Очень тщательно подбирали людей, выстраивали взаимодействие, потому что замкнутый коллектив на теплоходе –  это особая задача». По его словам, важно было создать комфортный микроклимат в коллективе, чтобы проект был реализован максимально эффективно. «Я горжусь этими людьми  –  это точно. Команды формировались не один год, и сохранить их для нас было очень важно»,  – заключил Николай Ташланов.

Людмила Теткина 

28.04.2026

28.04.2026