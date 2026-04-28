В Югре стартовала международная акция «Георгиевская лента»
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в преддверии 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента».
Экипажи групп задержания вневедомственной охраны раздают георгиевские ленты жителям региона прямо на маршрутах патрулирования. Получить символ воинской славы и лично услышать поздравления с наступающим Днём Победы земляки могут во всех населенных пунктах автономного округа.
Пыть-Яхский отдел вневедомственной охраны оказал поддержку и развитию благотворительной акции "Красная гвоздика". Данная инициатива направлена на сбор средств в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, нуждающимся в социальной поддержке и медицинской реабилитации, акция подчеркивает социальную ответственность сотрудников отдела и их стремление внести свой вклад в заботу о тех, кто защищал Родину и внес неоценимую помощь в Великую Победу.
Сотрудники Когалымского МОВО приняли участие в вручении георгиевских лент жителям города. Сотрудники поздравляли прохожих с наступающим праздником.
«9 мая – это особый праздник гордости и славы нашего народа. Традиционно, отдавая дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, мы поддерживаем и проводим на территории округа торжественные и памятные мероприятия. Георгиевская лента служит связующим звеном поколений и напоминает нам о подвиге народа», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Завершится масштабная патриотическая акция в День Победы 9 мая.
