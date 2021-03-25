Владимир Енов включён в группу именитых классиков ямальской литературы

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Владимир Енов – корреспондент Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, внештатный корреспондент окружной национальной газеты «Лух авт» («Ангальский мыс») Ямало-Ненецкого автономного округа, сказитель народа ханты, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы был включён в группу классиков ямальской литературы.
В настоящее время литературное творчество сказителя на хантыйском и русском литературном языках изучается в средних и средних специальных образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во время прохождения этнофорума «Мой Шурышкарский» 28 июня 2019 года писатель был отмечен Благодарственным письмом главы Шурышкарского района А.В. Головиным, в котором говорится «за личный вклад в развитие этнического образования, за сохранение традиций и продвижение устного народного творчества ханты в Ямало-Ненецком автономном округе».
Мы, коллеги Владимира Енова, поздравляем его со столь значительным событием в его творческой жизни, желаем дальнейших успехов на литературном поприще.