В Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже состоялся час поэзии

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18 марта библиотекари технолого-педагогического колледжа города Ханты-Мансийска совместно с преподавателем русского языка и литературы Еленой Андреевной Ковалёвой провели мероприятие в формате часа поэзии: «И в каждой строчке вдохновенье…», посвященное Всемирному дню поэзии. Его участниками стали студенты первого курса 310-а и 310-б групп.
В начале встречи перед присутствующими выступила библиотекарь Екатерина Старостина. Она рассказала об истории этого праздника, об интересных фактах из жизни известных поэтов. В ходе встречи отметила, что наша югорская земля также славится талантливыми творческими людьми.
Далее слово было предоставлено члену Союза писателей России, лауреату премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы, сказителю народа ханты Владимиру Енову.
Он вкратце рассказал о своем творчестве, представил сборники сказок, выпущенных как в России, так и за рубежом. Затем поделился некоторыми воспоминаниями из жизни, связанными с его литературным творчеством, и прочел стихи таких именитых хантыйских поэтов: Романа Ругина «Доброта», Микуля Шульгина «Хантыйские орнаменты» и мансийского поэта Ювана Шесталова «Мне снится русая богиня …». После этого сказитель познакомил студентов со своими произведениями: «Рассказы жителя Машпаны» и «Дедовский завет». Стихотворение и поэма автора с высоким нравственным и поучительным смыслом очень понравились молодежи.
Все желающие тоже поделились стихами любимых авторов. Студенты из 310-а группы прочли стихотворения: О. Киевской «Баллада о матери», Э. Асадова «Стихи о рыжей дворняге», А. Блока «Поэты», С. Есенина «Заметался пожар голубой», В. Маяковского «Лиличка!». А студенты из 310-б группы зачитали строки из лирических произведений И. Бунина «Детство», Б. Окуджавы «Зачем мы перешли на ты?» и другие.
Час поэзии в педколледже прошёл в творческой атмосфере.
Екатерина Старостина,
библиотекарь Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа