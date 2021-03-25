В Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже состоялся час поэзии

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В Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже состоялся час поэзии

18 марта библиотекари технолого-педагогического колледжа города Ханты-Мансийска совместно с преподавателем русского языка и литературы  Еленой Андреевной Ковалёвой провели мероприятие в формате часа поэзии: «И в каждой строчке вдохновенье…», посвященное Всемирному дню поэзии.  Его участниками стали студенты первого курса 310-а и 310-б групп.

В начале встречи перед присутствующими выступила библиотекарь Екатерина Старостина. Она рассказала об истории этого праздника, об интересных фактах из жизни известных поэтов. В ходе встречи отметила, что наша югорская земля также славится талантливыми творческими людьми.

Далее слово было предоставлено члену Союза писателей России, лауреату премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы, сказителю народа ханты Владимиру Енову.    

Он вкратце рассказал о своем творчестве, представил сборники сказок, выпущенных как в России, так и за рубежом. Затем поделился некоторыми  воспоминаниями из жизни, связанными с его литературным  творчеством, и  прочел стихи таких именитых хантыйских поэтов: Романа Ругина «Доброта»,  Микуля Шульгина «Хантыйские орнаменты» и мансийского поэта Ювана Шесталова «Мне снится русая богиня …». После этого сказитель познакомил студентов со своими произведениями: «Рассказы жителя Машпаны» и «Дедовский завет». Стихотворение и поэма автора с высоким нравственным и поучительным смыслом очень понравились молодежи.   

Все желающие тоже поделились стихами любимых авторов. Студенты из 310-а группы прочли стихотворения: О. Киевской «Баллада о матери», Э.  Асадова «Стихи о рыжей дворняге», А. Блока «Поэты», С. Есенина «Заметался пожар голубой», В. Маяковского «Лиличка!». А студенты из 310-б группы зачитали строки из лирических произведений И. Бунина «Детство», Б. Окуджавы «Зачем мы перешли на ты?» и другие.   

Час поэзии в педколледже прошёл в творческой  атмосфере.  

Екатерина Старостина,

библиотекарь Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа

 

Чт, 25/03/2021 - 15:51

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