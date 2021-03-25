Состоялась XVI Межрегиональная конференция юных исследователей ремёсел обских угров

  • Русский
Состоялась XVI Межрегиональная конференция юных исследователей ремёсел обских угров
директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.
директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.

25 марта в Центре народных художественных промыслов и ремёсел города  Ханты-Мансийска прошла XVI Межрегиональная конференция творческих исследований для детей и подростков «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее». Для участников Ханты-Мансийска научную конференцию провели в очной форме, а для детей и подростков муниципальных образований автономного округа и других регионов – в заочной. Во время её прохождения участники представили мастер-классы, творческие лаборатории по росписи и керамике. Сотрудники окружного Центра ремёсел провели для юных исследователей экскурсии по залам и представили свои художественные проекты.

Владимир Енов

директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.
директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.
директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.
директор Центра ремёсел О.Д. Бубновене вручает Благодарственное письмо и приз участнице научной конференции Светлане Коловой.
Чт, 25/03/2021 - 16:00

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.