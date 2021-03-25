Состоялась XVI Межрегиональная конференция юных исследователей ремёсел обских угров

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25 марта в Центре народных художественных промыслов и ремёсел города Ханты-Мансийска прошла XVI Межрегиональная конференция творческих исследований для детей и подростков «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее». Для участников Ханты-Мансийска научную конференцию провели в очной форме, а для детей и подростков муниципальных образований автономного округа и других регионов – в заочной. Во время её прохождения участники представили мастер-классы, творческие лаборатории по росписи и керамике. Сотрудники окружного Центра ремёсел провели для юных исследователей экскурсии по залам и представили свои художественные проекты.
Владимир Енов