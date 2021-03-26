В Ханты-Мансийском районе ограничили грузоподъёмность зимников

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Весенняя погода вносит корректировки в планы югорских автомобилистов. Ещё в одном муниципалитете ввели ограничения на зимниках. Теперь проехать по временным дорогам в Ханты-Мансийском районе смогут лишь машины до 10 тонн.
Изменения не коснутся транспорта экстренных служб и пассажирских автобусов. Напомним, на этой неделе из-за потепления, специалисты также ограничили работу зимников в Кондинском и Октябрьском районах. Как сообщает «Северавтодор», передвигаться по сезонным дорогам здесь могут машины весом до 15 и 5 тонн соответственно.
Источник: ТВ «Югра»